BeursVandaag: Het is weer veel

De AEX lijkt iets lager te openen, nadat Wall Street wegzakte. Vooral technologie. Rentes zijn vlak en de dollar staat net onder 1,20.

Waar zal ik eens beginnen? Hier dan maar. Handig zo'n bar chart, zijn er verder nog vragen over Coinbase? Het fonds is nu $65 miljard waard. Volgens CNBC zit Cathie Wood's Ark Invest er nu met $250 miljoen in.



Geintje, dit is een duidelijker plaatje. De daggrafiek, dit is Coinbase versus de S&P 500. De grootste winst liep inderdaad uit het fonds, maar dat was wel met de markt mee. Bitocin zelf daalde ook, maar doet nu alweer +1,2% op ruim $63K.



Tot zo ver en over naar de polder. NSI heet een Q1 update en dat valt niet echt mee: lager resultaat bij minder huur, maar het vastgoedfonds houdt vast aan de outlook 2021. Rood is er met een omzetsprong.



Avantium geeft 20% nieuwe aandelen uit en die zijn al geplaatst tegen €5,35. Dat levert €28 miljoen op en de korting is ongeveer 8% op de slotkoers gisteren. Nee, u kunt het bedrijf er niet van een beschuldigen dat ze de gestegen koers gebruikt om... Zijwaartium is misschien betere naam.



Rijgt Aalberts nog een kraaltje. Hydronic flow control position klinkt trouwens als een enorm intelligente haute finance trade, maar dat zal wel weer mijn vakdeformatie zijn.



De opening is wat lafjes en aan de Nasdaq 100 gisteravond en nu het verschil tussen AEX en DAX te oordelen, blijft onze technologie wellicht wat achter. In Taiwan rollen net de cijfers van TSMC door, hier een eerste indruk.



Marktbreed valt er weinig op: Azië doet niet veel, commodities plussen en de Amerikaanse futures herstellen wat. De dollar schurkt zoals gezegd tegen 1,20 aan.



De rentes zeggen doe het zelf maar:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:04 Stijging Duitse consumentenprijzen bevestigd

08:04 Winstdruk TSMC op kwartaalbasis

08:04 AEX start handelsdag vermoedelijk licht lager.

07:55 Omzetsprong voor RoodMicrotec

07:54 Aalberts doet duurzame Britse overname

07:34 Avantium succesvol met aandelenemissie

07:22 Resultaten NSI onder druk

06:58 Voorzichtige opening Europese beurzen in verschiet

06:51 Meer dan 138 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

14 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

14 apr Wall Street lager gesloten

14 apr Olieprijs hoger gesloten

14 apr Wall Street koerst af op licht lager slot

14 apr Economische bedrijvigheid VS versnelt - Beige Book

14 apr Coinbase opent op 381 dollar

14 apr Powell verwacht renteverhoging pas ruim na terugschroeven QE

14 apr Europese beurzen verdeeld gesloten

14 apr Aandeelhouders Heijmans akkoord met dividend

14 apr Jaarvergadering Ahold Delhaize keurt alle agendapunten goed

14 apr Avantium geeft nieuwe aandelen uit

14 apr Shell uitblinker op groen Damrak

De agenda met interessant cijfers (dividend beauty PepsiCo) en macrodata (VS inflatie en Fed indices). De Duitse inflatie is al in de prik door:

08:00 NSI Q1-cijfrs

08:00 Royal Dutch Shell update ESG

08:00 Duitsland inflatie CPI mrt +0,7% MoM

08:45 Frankrijk inflatie CPI mrt

13:00 Bank of America Q1-cijfers

13:00 Citigroup Q1-cijfers

13:00 PepsiCo Q1-cijfers

14:00 TomTom AvA

14:00 VS detailhandelsverkopen mrt +4,7% MoM

14:30 VS New York Empire State Index apr 41,3

14:30 VS Philadelphia Fed Index apr 41,3

14:30 VS wekelijkse jobless claims

15:15 VS industriële productie mrt +1,6% MoM

16:00 VS handelsvoorraden feb +0,4% MoM

22:00 PPG Q1-cijfers

En dan nog even dit

De terugblik, alles zakte dus weg:

A blockbuster start to the earnings season gave the Dow a minor lift but the rest of the market struggled due to weak tech stocks while cryptocurrency exchange Coinbase surged in its debut on the Nasdaq. Read more here: https://t.co/nIT8xHfegv pic.twitter.com/g2xWy2n29N — Reuters Business (@ReutersBiz) April 15, 2021

Hier nog even het verhaal:

Cryptocurrencies took a giant leap into the mainstream with the blockbuster stock market debut of Coinbase, the world's largest cryptocurrency exchange. Read more https://t.co/zGW4yf4FX7 pic.twitter.com/vvcjncsdYW — Reuters Business (@ReutersBiz) April 15, 2021

Plus alle reacties:

Here's what experts are saying about Coinbase's historic public debut. https://t.co/xKre272UTF pic.twitter.com/HozqQ4DARL — CNBC (@CNBC) April 15, 2021

Hoeveel?

2021 Crypto Returns..

Dogecoin: +2922%

BitTorrent: +2500%

Terra: +2368%

Solana: +1627%

Binance: +1409%

FTX Token: +887%

VeChain: +751%

Cardano: +732%

XRP: +652%

Filecoin: +610%

IOTA: +601%

Uniswap: +580%

Klaytn: +497%

Polkadot: +359%

Ethereum: +226%

Bitcoin: +124%

Litecoin: +113% pic.twitter.com/mIQJUFUqQd — Charlie Bilello (@charliebilello) April 14, 2021

Ik kan het niet laten om...

Herbelegd gingen in die tijd Nederlandse aandelen wat vaker over de kop https://t.co/diKgT3cKkS pic.twitter.com/dEybjJl4o2 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 15, 2021

Reuters doet poging tot duiding:

On @Breakingviews: Beijing has ordered 34 online platforms including ByteDance and https://t.co/LOi8NHnjTY to rectify their behaviour. Unable to demand exclusive contracts and abuse subsidies, some will scramble to find new revenue streams, says @ywchen1 https://t.co/7aD6kPDax2 pic.twitter.com/9phoqISPni — Reuters Business (@ReutersBiz) April 15, 2021

Zo:

Chinese electric carmaker Xpeng Motors is looking into making its own autonomous driving chips https://t.co/vx3cu7ZBhF — CNBC (@CNBC) April 15, 2021

Nog eentje dan:

Veel plezier en succes vandaag.