TA: Duitse beurs overtuigt

De Duitse beurs is binnen Europa nog altijd de meest gevolgde en richtinggevende index. De DAX-index heeft in het verleden vaak als eerste richting gekozen en wist sneller dan andere beurzen belangrijke weerstanden, zoals all-time highs, te doorbreken.

De DAX-index is recent weer door een belangrijke weerstand gebroken, waarmee een positief langetermijnsignaal is afgegeven. Met de doorbraak boven de oude toppen van de afgelopen jaren is een meerjarig consolidatiepatroon opwaarts afgebroken en is de oude stijgende fase weer opgepakt.

DAX-index kijkt omhoog

De Duitse beurs (DAX-index in Frankfurt) ontwikkelt zich technisch bezien zeer krachtig. Duidelijk hogere koersbodems die steevast ruim boven voormalige koerspieken worden gevormd, signaleren gretige kopers in de markt. Het koersdoel binnen de opwaartse trend ligt rond weerstand 18.150,00 punten (berekend koersdoel).

De DAX-index volgt de waarde van de 30 grootste, meest liquide bedrijven die via de Frankfurt Stock Exchange (FSE) worden verhandeld. De DAX is een kapitalisatiegewogen index, wat betekent dat een hogere beurswaarde een grotere invloed heeft op de prijs. Geen enkel bedrijf kan een DAX-weging van meer dan 10% hebben.

Op basis van de huidige weging zijn SAP, Siemens en Allianz de drie grootste aandelen in de index. Hun koersverloop levert daardoor een belangrijke bijdrage aan het verloop van de DAX 30-index.

SAP

SAP levert wereldwijd bedrijfssoftware-oplossingen. Het aandeel heeft een aantal volatiele jaren achter de rug. Forse koersuitslagen in beide richtingen zorgden er uiteindelijk voor dat koers per saldo niet veel is opgeschoten.

Eind vorig jaar heeft het aadeel nog een flinke koersval laten zien waarna het aan de onderkant van het zijwaartse koersverloop is opgevangen. Vanaf dit niveau zien we nu een herstel. De koers keert terug boven haar 200-daags gemiddelde en kan de komende periode werken aan een groter herstel richting weerstand €143,32.

Siemens

Siemens levert wereldwijd elektronica en elektrotechniek. Het aandeel heeft een sterk jaar achter de rug. Na de forse daling van begin 2020 is de koers hard opgeveerd en noteert die inmiddels op een nieuw hoogtepunt.

De hogere toppen en bodems wijzen op aanhoudende vraag. Siemens kan de stijgende trend voortzetten richting koersdoel €165.

Allianz

De Duitse verzekeringsmaatschappij Allianz Group is aan het begin van de coronacrisis hard onderuitgegaan. Het aandeel verloor in een maand tijd alle koerswinst van de voorgaande vijf jaar. Na deze forse correctie is de koers wel goed hersteld.

Allianz ontwikkelt zich nu binnen een zwak stijgende fase. De kracht van de trend is niet overtuigend, omdat de koerstoppen en koersbodems in elkaar overlopen. Zolang de steun €185,58 (bodem van 29 januari) intact is, oogt het beeld gematigd positief. Binnen de zwakke trend heeft Allianz ruimte tot de top van februari 2020 rond €232,55.