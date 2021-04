Slotcall: Muziek in pijplijn Galapagos

De AEX sluit 0,6% hoger af en daarmee zijn we vandaag een van de beste beurzen van Europa. Deze uitslagen moeten we ook weer niet overdrijven, want vrijwel alle Europese indices sluiten in het groen.

Vandaag heeft megafraudeur Bernard Madoff op 82-jarige leeftijd zijn laatste adem uitgeblazen in de gevangenis. Met een piramidespel heeft de zwendelaar beleggers voor een geschatte $64,8 miljard opgelicht. In 2009 werd hij veroordeeld tot 150 jaar achter de tralies.

De beursgang van Coinbase is toevalligerwijs ook vandaag. Het handelsplatform voor digitale munten zou voor €186 miljard aan cryptomunten in beheer hebben (of misschien moet ik zeggen: 3,5 miljoen bitcoin) en het megabedrijf heeft 56 miljoen gebruikers. Op het moment van schrijven staat er echter nog geen koers op het bord. De laatste indicatie is $355.

We wachten nog steeds openingskoers, indicaties lopen gestaag op voor #Coinbase pic.twitter.com/tMKdO3ydAt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 14, 2021

Credit Suisse likt daarentegen zijn wonden. Na het Archegos-debakel verkoopt de Zwitserse bank volgens Bloomberg zo’n $2 miljard aan Discovery- en Iqiyi-aandelen die gelinkt zijn aan het hedgefondsdrama.

Muziek in de pijplijn Galapagos

Ik moest vanochtend even met mijn ogen knipperen, want Barclays zet Galapagos (+5,1%) op de kooplijst. Ook het koersdoel krijgt een aardige boost. Dat hebben we bij het biotechbedrijf de laatste tijd niet gezien.

Sinds de afwijzing van het reumamiddel Filgotinib kreeg Galapagos de ene na de andere downgrade om de oren. De zakenbank ziet echter weer weer muziek in de pijplijn. In het onderstaande artikel leest u er meer over

Brussel: GLPG3667, onthoud die naam https://t.co/8NxiedrZ8R — De Tijd (@tijd) April 14, 2021

TomTom

Op basis van de Q1-cijfers lijkt het TomTom (+1,6%) te zijn gelukt de omzetkrimp te stabiliseren. Hoewel de omzet van de Consumer-divisie met 34% kromp, werd dit volledig gecompenseerd door de omzet van de divisie Locatietechnologie, die met €13,5 miljoen steeg tot €104,8 miljoen.

Een outlook die duidt op groei maakt TomTom een aantrekkelijke overnamekandidaat. Een grote naam als Microsoft, dat bezig is met allerlei applicaties voor autonoom rijden, zou TomTom binnen kunnen hengelen. Toch blijft het voorspellen van een overname giswerk.

De analyse van Paul Weeteling vindt u hier:

Fagron

Gisteren had Fagron (-1,7%) met een koers te kampen die ruim 5% omlaag dook. Dit was het gevolg van tegenvallende omzetcijfers in het eerste kwartaal van dit jaar. IEX-analist Niels Koerts nam Fagron vandaag onder de loep en kwam tot de conclusie dat de cijfers minder slecht zijn dan ze op het eerste oog lijken.

Het zijn vooral de negatieve valuta-effecten in Latijns Amerika – waar Fagron ongeveer een kwart van zijn omzet behaalt – die een ietwat vertekent beeld geven. Hoewel de toenemende concurrentie wel degelijk nadelig is voor Fagron, is Niels Koerts vrij positief over Fagron.

Of dat genoeg is voor een koopadvies leest u hier:

Rentes

De Nederlandse tienjaarsrente stijgt een basispuntje naar -0,21. Veel meer valt er over de rentemarkt niet te melden.

Brede markt

De AEX (+0,5%) doet het een tikje beter dan de overige Europese indices. Met name de DAX (-0,2%) blijft achter.

De S&P 500 doet +0,1%, de Dow Jones doet het met +0,6% beter en de Nasdaq -0,3% heeft een matig dagje op het moment dat Coinbase zijn beursdebuut maakt.

De euro stijgt 0,2% en noteert nu 1,197 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,5%) komt terug van de stijging van gisteren en zilver (+0,1%) stijgt nog héél lichtjes.

Olie: WTI (+4,3%) en Brent (+3,9%) zijn fors gestegen.

De bitcoin doet het met -0,1% opvallend rustig.

Het Damrak

Het regent koersdoelverhogingen voor ASML (+0,9%). Vooral Barclays ziet het in de chipgigant zitten. De Britse zakenbank hanteert een koersdoel van €620. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 16%.

(+0,9%). Vooral Barclays ziet het in de chipgigant zitten. De Britse zakenbank hanteert een koersdoel van €620. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 16%. Ook ASMI (-0,0%) wordt in het zonnetje gezet. Deutsche Bank en Barclays stellen hun koersdoel fors naar boven bij. De markt kijkt vandaag echter de andere kant op.

(-0,0%) wordt in het zonnetje gezet. Deutsche Bank en Barclays stellen hun koersdoel fors naar boven bij. De markt kijkt vandaag echter de andere kant op. Kepler Cheuvreux verhoogt voorzichtig de winstverwachting van ABN Amro (+1,8%). Het koersdoel gaat met €0,50 omhoog naar €15,90. Hier leest u de argumentatie.

(+1,8%). Het koersdoel gaat met €0,50 omhoog naar €15,90. Hier leest u de argumentatie. Royal Dutch Shell (+3,3%) profiteert flink van de gestegen olieprijzen.

(+3,3%) profiteert flink van de gestegen olieprijzen. ArcelorMittal (+2,5%) krijgt een boost van Citigroup. De Amerikaanse zakenbank verhoogt het koersdoel van de staalgigant met €6 naar €34 en handhaaft het koopadvies.

(+2,5%) krijgt een boost van Citigroup. De Amerikaanse zakenbank verhoogt het koersdoel van de staalgigant met €6 naar €34 en handhaaft het koopadvies. Alfen (-5,6%) geeft de winst van gisteren weer volledig uit handen. Ik waarschuwde gisteren al dat het volume gisteren niet overhield. Hetzelfde geldt voor het volume van vandaag trouwens.

(-5,6%) geeft de winst van gisteren weer volledig uit handen. Ik waarschuwde gisteren al dat het volume gisteren niet overhield. Hetzelfde geldt voor het volume van vandaag trouwens. Binnen de AScX is BAM (+2,8%) de positieve uitschieter.

Adviezen

ABN Amro: naar €15,90 van €15,40 en kopen - Kepler Cheuvreux

Akzo Nobel: naar €97 van €89 en houden - UBS

ArcelorMittal: naar €34 van €28 en kopen - Citigroup

ASMI: naar €300 van €210 en kopen - Deutsche Bank

ASMI: naar €295 van €250 en kopen - Barclays

ASML: naar €445 van €430 en houden - UBS

ASML: naar €500 van €425 en houden - Deutsche Bank

ASML: naar €620 van €525 en kopen - Barclays

Besi: naar €72 van €60 en houden - Deutsche Bank

Galapagos: naar kopen van houden en naar €80 van €69 - Barclays

Randstad: naar €55 van €52,50 en verkopen - UBS

Agenda