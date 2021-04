Hoi Den Haag, hoe zit het met ABN Amro?

Of Peter Verhaar gelijk heeft of niet, het is inderdaad wel interessant wat een nieuwe regering met haar belang - alles bij alles 56% - in ABN Amro wil. Demissionaire minfin Wopke Hoekstra heeft het er vier jaar lang niet over gehad en hij heeft niet één aandeel naar de beurs gebracht.

De Tweede Kamer heeft hem in die jaren ook nergens naar gevraagd, terwijl het bij de beursgang herfst 2016 de bedoeling was om de bank helemaal terug naar de markt te brengen. Blijkbaar heeft het dossier niet in de aandacht in Den Haag en wellicht spreekt de gedecimeerde koers hierbij een rol...

en de toekomstige staatsbank voor de kleine particulier is weer een stap dichterbij; pic.twitter.com/YJgF9ke6ZS — peterverhaar (@peterverhaar) April 14, 2021

De sommen lopen uiteen wat de redding van ABN Amro na 2008 al met al heeft gekost. Moeten bijvoorbeeld alle ambtenarenuurtjes en gemiste rentes worden meegerekend of niet? Volgens de meeste sigarendozen en bierviltjes springt de staat er bij een koers van €25 min of meer quitte uit.

Nu was het destijds ook de bedoeling om ook staatseigendom de Volksbank - zeg maar het voormalige SNS Reaal - naar de beurs te brengen, maar ook daar is weinig meer van vernomen. Behalve dan dat de bedrijfstop elkaar de tent zou uitvechten. Ach ja, wie is er ooit beter geworden van een staatsbedrijf?

Ik kan me niet voorstellen dat de overheid twee banken wil, maar ik voorzie ook geen fusie. Dat wordt helemaal oorlog. Ik denk dat de koersen van de banken moeten herstellen, voor dit überhaupt weer een discussie wordt. De overheid heeft vast geen haast. Zeker als er weer dividenden worden betaald.

Zegt u het dan maar: wat gaat/moet de overheid met ABN Amro doen?