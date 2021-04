BeursVandaag: Coinbonanza

De koersen staan net hoger na een aardig technologiedagje in New York, waar het inflatie-renteverhaal even in de koelkast lijkt te zijn gezet.

De dollar doet lager en koerst weer richting 1,20, de rentes zakken, Chinese technologie ligt goed én... coinmania! Vandaag moet het gebeuren. Broker Coinbase gaat voor $250 per aandeel (referentieprijs, geen offering, want er worden geen nieuwe aandelen uitgegeven) voor rond $50 miljard naar de Nasdaq.

Voorzichtig? Eerder dit jaar werd privaat nog $343 betaald. Bitcoin staat zelf nu op een all time high.

Coinbase reference price set at $250 per share ahead of Nasdaq debut https://t.co/PjonJSiOIH pic.twitter.com/BG8u8HeiFi — Reuters Business (@ReutersBiz) April 14, 2021

Intussen is bij ons TomTom door met Q1-cijfers, dat jarenlang het hipste en meest gevolgde aandeel zowat was op het Damrak. Juist met de elektrische autorevolutie is ze op de achtergrond geraakt. Enfin, de cijfers zijn op bijna alle punten net even beter zijn dan verwacht.

Er is ook opmerkelijk nieuws uit China, waar de technologiebedrijven een soort van eed moeten afleggen? Ze lijken in ieder geval tekst en uitleg te krijgen wat wel en niet mag en wat de gedragscode is. Zoiets. In ieder geval doet Tencent nu 1,9% en Alibaba +1,6%.

Chinese tech stocks rally after anti-monopoly pledge as regulators sharpen claws https://t.co/HLJRbcAyIh — CNBC (@CNBC) April 14, 2021

De opening dan, de Sturm & Drang van zeg een jaar lang lijkt echt uit de markt te lopen (VIX 16,7), maar de trends zijn opwaarts:

Marktbreed kleurt bijna alles groen, alleen Japan en goud willen niet zo vlotten. En de Dow Jones gisteravond, een index die juist uitblonk in het inflatie-renteverhaal. Bitcoin doet +1,4% op bijna $63K.

De rentes houden zich redelijk koest, maar opvallend is dat de VS gisteren nog 1,70% aan tikte en u ziet wat er nu staat. Hiermee lijkt er in ieder geval vandaag even geen geloof meer in het inflatie-renteverhaal na die consumentenprijzen maart van 2,6% gisteren in de VS.

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:41 Vivoryon Therapeutics publiceert jaarcijfers later dan gepland

07:33 Credit Suisse verkoopt voor miljarden aan aandelen gelinkt aan Archegos - media

07:23 Rode cijfers TomTom vallen mee

06:56 Europese beurzen openen hoger

06:53 Nederlandse export 4,5 procent gegroeid

06:50 Bijna 137,5 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

13 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

13 apr Wall Street verdeeld richting start cijferseizoen

13 apr Olieprijs stijgt

13 apr Wall Street verdeeld

13 apr Update3: FDA adviseert pauze toediening coronavaccin Johnson & Johnson

13 apr Bescheiden winsten Europa

13 apr Flinke omzetgroei voor LVMH

13 apr Just Eat smaakmaker op licht hoger Damrak

Analistenadvies:

ABN: naar €15,90 van €15,40 (buy) - Kepler Cheuvreux

00:00 Ahold AvA

00:00 BAM AvA

00:00 KPN AvA

08:00 TomTom Q1-cijfers

13:00 BlackRock Q1-cijfers

13:00 JPMorgan Chase Q1-cijfers

13:00 Wells Fargo Q1-cijfers

13:00 Goldman Sachs Q1-cijfers

15:30 Beursgang Coinbase

En dan nog even dit

De terugblik, records maar weer:

The S&P 500 closed at a record high and the Nasdaq jumped as investors flocked to technology-related stocks despite a decision by the United States to temporarily pause the rollout of Johnson & Johnson's COVID-19 vaccine https://t.co/tBopyVQtjl pic.twitter.com/TJdhfDRI79 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 14, 2021

Ah, dit zijn natuurlijk de niet aan te slepen machines van ASMI, ASML en Besi :-)

Mooi plaatje, ik mis alleen de SPAC's:

IPO markt en M&A's worden gezien als indicaties van een oververhitte markt. Voor de eerste kan het vinkje worden gezet, voor de tweede nog niet. (Citi) pic.twitter.com/u30Dqkmppk — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 14, 2021

Zo, lees je mee Unilever?

Wat een puinhoop:

Credit Suisse offers big blocks of Discovery, iQIYI shares related to Archegos: sources https://t.co/m0DtmouKjl pic.twitter.com/tfwSZo8fli — Reuters Business (@ReutersBiz) April 14, 2021

Zoek de verschillen:

Verhip:

Skyrocketing metal prices threaten to hinder the affordability of electric cars https://t.co/L7kcLk5SCK — Bloomberg Markets (@markets) April 14, 2021

Hoe dan ook, geen terras:

Moderna says its vaccine stays 90% effective after six months, J&J's rollout upended by blood clots, Pfizer ramps up production.



?? Here's the latest on vaccines and Covid-19 infections across the globe https://t.co/dHxztS0HeD — Bloomberg Markets (@markets) April 14, 2021

Nog even voorkennis:

This startup is building a chip to save traders vital microseconds https://t.co/x8abMu36Dr — Bloomberg Markets (@markets) April 14, 2021

Veel plezier en succes vandaag.