TA: DSM stuit op barrière

Voor iedereen die jaloers is op Oboema."Ik wou dat ik Oboema was""Maar volgens mij wil iedereen dat"Ik weet niet of ze willen dat ik win, ik weet alleen datwie het laatst lacht is degene die het meest lachtMag ik effe jou zijn? Ook al is het één dagJij hebt al mijn bitches op je dick, je bent niet eens knapAls je wint heb je vrienden, daarvoor heb je geen loveLeven is niet makkelijk, baby ik heb nog steeds lastVeel jongens vallen af, maar ik ben nog steeds upMag ik effe jou zijn, gewoon een rijke vreetzakGewoon effe mezelf niet, ik wil effe horen bij de wealthyErgens op een jacht en ik maak niet eens een selfieGewoon effe mezelf niet, maar iemand die veel geld zietAlleen ik die kan er wat aan doen en zeuren helpt nietIk wou dat ik Bill Gates was of ik wou dat ik Gucci Mane wasMaar volgens mij wil iedereen dat en ik houd van mijn eigen leven, ik meen datMaar ik wou juist dat ik jou was, gewoon een dag niet mezelf wasDat ik alles was wat jij was en jij was dan wie ik was en wij dan nog steeds wij was en ik een dagje vrij was. Ik niet eenzaam maar de club was. Niet de regen maar de drup was en wij dan nog steeds wij wasZe zeggen bij de buren is het gras, zoveel groener en het glas, zoveel voller. Ik heb last, want hij heb een jacuzzi, ik een bad. Zelfs dit maakt me groen van jaloezie in me hart, fuck it. Waarom zijn we ontevreden? We hebben nota bene toch een heel mooi leven mogen claimen? Even, wil ik stilstaan dat we niet te veel gaan, denk je dat het leven van een ander altijd vreedzaam loopt? Nope, dat is niet het geval. Niet het geval, zover ik weet heeft ieder z'n dal. Ik zou jou wel kunnen zijn wanneer je piek me bevalt, maar zou ik jou nog willen zijn wanneer je mij met je verdriet overvalt? Is er überhaupt een beter leven? Of is het simpelweg alleen betekenis te geven? We leven met een reden, daarom zijn we wie we zijn en wil ik blijven wie ik ben, tot het eindMaar ik wou juist dat ik jou was, gewoon een dag niet mezelf wasDat ik alles was wat jij was en jij was dan wie ik was en wij dan nog steeds wij was en ik een dagje vrij was. Ik niet eenzaam maar de club was. Ik niet de regen maar de drup was en wij dan nog steeds wij was