Succes op de beurs: Nature or nurture?

Succesvol handelen op de beurs, is dat een kwestie van talent of kun je dat ook leren? Deze vraag staat centraal bij een professioneel trainingstraject dat op 12 mei a.s. van start gaat.

U kunt daarbij zijn. IEX organiseert in samenwerking met het Beleggingsinstituut een 6 weken durend professioneel trainingstraject waarbij iedereen zonder voorkennis, maar met motivatie, kan leren hoe je succesvol kan handelen op de beurs aan de hand van de 3 M’s.

We hebben het dus niet over langetermijnbeleggen, maar om kortetermijntrading: het frequent handelen en profiteren van koersbewegingen op de beurs. Dat kan een keer per maand of per week zijn maar ook meerdere keren per dag.

Op woensdag 14 april organiseren we een gratis try-out online seminar over trading. Aanmelden kan hier.

75% van de traders verliest. Hoe komt dat?

Helaas is de ervaring dat veel mensen die actief handelen vaak niet succesvol zijn. Bij sommige brokers lopen die percentages op richting de 75%. Hoe komt dat en kan het ook anders?

Ja, dat kan anders. Bij het Beleggingsinstituut hebben wij de afgelopen jaren meer dan 25.000 beleggers opgeleid en begeleid. Deze ervaring gaan wij gebruiken om iedereen die serieus aan de slag wil als handelaar te helpen.

In zes weken trainen we de deelnemers op drie onderdelen. Methode, Money management en Mindset. Ik zal daarbij ook live trades selecteren en bespreken. Het is een online training waarbij gedurende zes weken wekelijks een avondsessie van twee uur wordt gehouden.

Daarbij krijgen de deelnemers ook oefenopdrachten en toegang tot verdiepingsmodules. Uiteraard is er de mogelijkheid het stellen van vragen.

De 3 M's

De training biedt een unieke kans aan iedereen die het gevoel heeft dat hij/zij nog meer kan bereiken op de beurs. De investering (€125) kan geen excuus meer zijn. Wij bouwen in een korte, intensieve cursus uw praktische kennis op aan de hand van drie essentiële onderdelen.

1. Als eerste heb je een Methode nodig die aantoonbaar resultaat oplevert. Hoe ontwikkel je je eigen methode en hoe test je die? Timing is belangrijk, maar ook heel lastig. Ik geef actuele voorbeelden en deelnemers kunnen die vervolgens zelf testen.

2. Het tweede onderdeel is Money Management. Vaak nemen mensen te grote posities in, in verhouiding tot hun handelskapitaal. Dat maakt ze kwetsbaar en op langere termijn win je dan niet. Voor verliesnemen en winstnemen heb je bijvoorbeeld regels nodig. Zo kom je er tijdens de training bijvoorbeeld achter wat voor jou persoonlijk een goede stop-loss methode is.

3. Als laatste behandelen wij ook de Mindset. Voor mij persoonlijk altijd de lastigste M. Het vereist zelfkennis om erachter te komen waar je sterke en zwakke plekken zitten. Ik heb zelf weinig geduld en hou van actie. Dat is niet altijd handig wanneer je gaat handelen. Een goede trader moet over geduld beschikken om te wachten op zijn kans. De psychologie is doorslaggevend en daarom ook onderdeel van de training.

Voorkennis en motivatie

Iedereen die het gevoel heeft dat het nog beter kan is welkom. Voorkennis is niet vereist, maar motivatie wel. Alles in het leven moet je leren, maar soms verbaast het mij dat mensen op de beurs zonder kennis of opleiding zomaar wat doen met hun geld.

In de huidige stijgende markt lijkt iedereen te kunnen winnen door gewoon te kopen, de markt doet de rest. Op basis van het verleden weet ik dat er meer nodig is om uiteindelijk als winnaar uit de bus te komen.

Ik wil de mensen die serieus zijn en de juiste motivatie hebben daar graag bij helpen. Dat gaat ons zeker lukken, ook die ervaring hebben wij inmiddels. Het is dus geen kwestie van nature, maar van nurture wat mij betreft. Waarbij een goede nature een voordeel is.