"Ga weg!" ING verjaagt eigen spaarders

Nee, nee, nee, we willen uw geld niet. Gaat u toch vooral naar een ander!



Ja, toch? Dat staat er toch gewoon? ING die u op de eigen site aanraadt... Dit is echt 2021 op z'n smalst.

Ook een manier om te zeggen "We willen uw spaargeld niet meer. Dus als u er een andere bestemming voor heeft, graag".



En zo worden nog meer mensen richting aandelen, huizen en cryptocoins gejaagd @maartenverheyen #ing pic.twitter.com/zr100fZMCw — Leon Hillen (@leonhillen) April 13, 2021

Ik kan me de wanhoop van ING en de andere banken wel voorstellen, want we blijven maar sparen. Tegen -0,5% bij de ECB kost deze spaarberg (bron DNB) onze banken op papier samen een slordige €2 miljard per jaar. Kijk, daar hoort u nou nooit iemand over. Dat die vreselijke banken uw spaargeld spekken.