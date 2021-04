Slotcall: Niet altijd feest

Treurnis alom op het Damrak. Voor het eerst in lange tijd staan de chippers in het rood. Binnen de AEX (-0,8%) is Besi (-3%) zelfs de grootste verliezer. Maar goed, de koers was hiervoor dan ook al aardig opgelopen. Ordina (-8,8%) ging vandaag €0,239 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd bedraagt de schade zo'n 2,6%. Naast Ordina ging ook Nedap (-3,5%) vandaag ex-dividend. Just Eat Takeaway (+1,7%) heeft in het Verenigd Koninkrijk meerdere tests met supermarkten gedaan. Het bedrijf, waarvan de koers naar aanleiding van dit nieuws groen kleurde, zal dus mogelijk actief worden in de boodschappenbezorging. Morgen presenteert de maaltijdbezorger overigens ook de kwartaalcijfers. Alibaba in de lift Alibaba (+9,2%) moet de portemonnee trekken. De e-commercereus heeft een boete van omgerekend €2,3 miljard gekregen van de Chinese mededingingsautoriteiten. Slecht nieuws? Nee hoor, de markt reageerde hier juist positief op. Allereerst omdat het bedrag te behappen valt. Het is zo’n 2% van de omzet van 2020, terwijl de toezichthouder een boete tot 10% had kunnen opleggen. Daarnaast zien beleggers dit vooral als een afsluiting van een langslepende kwestie tussen Alibaba en de Chinese overheid. Uitstel beursgang Coolblue Vandaag kwam naar buiten dat de miljardenbeursgang van Coolblue voorlopig is uitgesteld. CEO Pieter Zwart zou de interne organisatie nog moeten klaarstomen voor de beursgang. Daarnaast gaat financieel adviseur Daphne Smit binnenkort met zwangerschapsverlof. “Het is hoogst opmerkelijk dat de zwangerschap van de financieel directeur wordt aangehaald voor het uitstel. Vooral omdat het niet om een kleine beursgang gaat”, schrijft Niels Koerts in zijn analyse van HAL (+0,3%), grootaandeelhouder van Coolblue. De hele analyse leest u hier: HAL: Uitstel beursgang Coolblue https://t.co/3bFGMMT3Uh #IEX — IEX.nl (@IEXnl) April 12, 2021 Rentes De Nederlandse tienjaarsrente klimt een basispuntje naar -0,23%. Brede markt Weinig actie bij Europese indices zoals Frankrijk (+0,0%) en Duitsland (-0,1%). Spanje (-0,6%) zakte wel wat harder weg.

Wall Street kleurt een beetje rood. De S&P 500 doet -0,2%, de Dow Jones -0,3% en de Nasdaq -0,5%.

De euro stijgt 0,2% en noteert nu 1,191 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,5%) zakt, maar zilver (-1,6%) zakt nog harder.

Olie: WTI (+0,7%) en Brent (+0,5%) zitten weer in de plus.

De bitcoin doet +0,8%. Het Damrak Morgenochtend weten we hoeveel maaltijden Just Eat Takeaway (+1,6%) in het eerste kwartaal heeft bezorgd.

(+1,6%) in het eerste kwartaal heeft bezorgd. Ook is het de beurt aan Fagron (-0,3%). Het is de consensus dat de omzet in het eerste kwartaal gelijk blijft op €141,4 miljoen. Morgenochtend belooft analist Niels Koerts met een korte update te komen.

(-0,3%). Het is de consensus dat de omzet in het eerste kwartaal gelijk blijft op €141,4 miljoen. Morgenochtend belooft analist Niels Koerts met een korte update te komen. Chippers ASMI (-2,6%), ASML (-2,1%) en Besi (-3%) hadden een tijd lang groene koersen door het chiptekort, maar de koersen kwamen vandaag enigszins tot bedaren.

(-2,6%), (-2,1%) en (-3%) hadden een tijd lang groene koersen door het chiptekort, maar de koersen kwamen vandaag enigszins tot bedaren. Randstad (-2,1%) is geschrapt van het kooplijstje van JPMorgan Cazenove. Het koersdoel gaat echter met €5 omhoog naar €65.

(-2,1%) is geschrapt van het kooplijstje van JPMorgan Cazenove. Het koersdoel gaat echter met €5 omhoog naar €65. Arcadis (-2,5%) presteerde vandaag het slechtst binnen de AMX.

(-2,5%) presteerde vandaag het slechtst binnen de AMX. Accell (+2,7%) zat als enige binnen de AScX ruim in het groen. De fietsenfabrikant sluit op de hoogste koers ooit.

Aandelen met een duurzaam tintje zijn even uit de gratie. Kijk maar naar Accsys (-4,5%) en Alfen(-1,4%). Adviezen Aperam: naar €46 van €38 en kopen - ING

ArcelorMittal: naar €30 van €25 en kopen - UBS

ArcelorMittal: naar €30 van €24 en kopen - ING

Just Eat Takeaway: naar €138 van €139 en kopen - JPMorgan Cazenove

Randstad: naar houden van kopen en naar €65 van €60 - JPMorgan Cazenove Agenda Event Consensus Fagron tradingupdate Q1 Just Eat Takeaway tradingupdate Q1 VK industriële productie feb -0,8% MoM Duitsland ZEW economisch sentiment mrt 79,1 VS inflatie CPI mrt +0,5% MoM China import mrt +21,6% YoY China export mrt +32,7% YoY

