IEX Podcast: Emissie AMG, Prosus verkoopt en gerucht KPN

Sluit ik mij bij aan, als ik beleggingsadvies van influencers wil hebben ging ik niet naar IEX ;-) maar goed het is ook een luchtig en vermakelijke podcast ter afsluiting van de week. Ook geen premium content dus de diepte moet je niet verwachten, wel gewoon een leuk gesprek over de markt. Premium zelf kan overigens wel een tandje bij, maar dat is een andere discussie. Zeur nu ook al een tijdje over the road to succes serie maar krijg daar geen antwoord meer op. Er is ook concurrentie bij nu van oud collega Nico dus spannend wat we kunnen gaan verwachten. Iedergeval prettig weekend!