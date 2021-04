BeursVandaag: De markt bedaart

De koersen houden even halt na weer een fraai rondje Wall Street en een record voor de S&P 500. De dollar trekt wat aan en de rentes doen niet veel.

Intussen zitten we in de rustigste markt sinds de Covid-19 crisis begon. Zie hier de S&P 500 volatiliteits, ofwel VIX Index. Die blijft maar zakken en staat op het laagste punt in ruim een jaar. Intussen staat het sentiment op het hoogste punt in die tijd en daarover zo meer.





Niet iedereen denkt trouwens dat dit zo blijft, Reuters spot bijvoorbeeld een joekel van een optie-trade:

Big $40 million options trade bets on near-term stock market tumble https://t.co/gdj7dJTx45 pic.twitter.com/fYGxVATT5g — Reuters Business (@ReutersBiz) April 9, 2021

Voornaamste nieuws op het Damrak is dat AMG haar gestegen koers gebruikt om zo'n 10% extra aandelen uit te geven, Laatste nieuws, de stukken zijn tegen €32,50 weggezet, ofwel een korting van 2,7% ten opzichte van de slotkoers gisteren. Dat valt reuze mee?

Galapagos is er ook en heeft eindelijk ook weer eens goed nieuws:

Dat is het dan ook meteen en de opening mag amper die naam hebben...



Marktbreed valt een wat aantrekkende dollar op, commodities noteren lager, Azië presteert wisselend en bitcoin doet +0,6% net onder $58K.

De rentes doen nog niet veel op de Amerikaanse na die toch weer stijgt:

Analistenadvies:

ASMI: naar €315 van €210 (overweight) - JP Morgan

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met aantrekkende Chinese inflatie en let vanmiddag ook even op de VS. SBM Offshore gaat ex-dividend en Duitsland meldt een tegenvallend cijfer.

03:30 China inflatie CPI mrt +0,4% YoY (verwacht +0,3%)

03:30 China inflatie PPI mrt +4,4% YoY (3,5%)

08:00 Duitsland industriële productie feb -1,6% MoM (+1,5%)

09:00 SBM Offshore notering $0,89 ex-dividend

14:30 VS inflatie PPI mrt (+0,2% MoM)

En dan nog even dit

De terugblik met alweer records:

The S&P 500 closes at a record high as Treasury yields fall following softer-than-anticipated labor market data, boosting technology and other growth stocks. Read more here: https://t.co/hTXyVJNxVe pic.twitter.com/Eau9KeH2X4 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 9, 2021

Nog geen winstwaarschuwingen:

Supply Lines: Chip dip drives U.S. vehicle exports to June low https://t.co/aFXtxnlwTb — Bloomberg Markets (@markets) April 9, 2021

Zou dit een dingetje worden?

Silicon Valley talks a lot about sustainability. But the chips that power tech have a huge carbon footprint, posing a challenge to governments pushing greener agendas https://t.co/yvLGwzmeTh — Bloomberg Markets (@markets) April 9, 2021

Toe maar...

ECB sees scope for cutting bonds buys after second-quarter surge https://t.co/LYOXNk4dG3 pic.twitter.com/nv7LgjUzf2 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 9, 2021

We zijn wel erg bullish?

Nog meer:

Bull-bear spread of @AAIISentiment at highest since January 2018 pic.twitter.com/sAcjEwFXmZ — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 8, 2021

Wie anders?

Elon Musk thinks he has the solution for those who hate being stuck in traffic across the country.

CNBC's @contessabrewer is in Las Vegas with this story. pic.twitter.com/L5w17pZWTe — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) April 8, 2021

