TA: Meerjarige koersdoelen AEX

Technisch bezien zou de AEX de komende jaren nog kunnen verdubbelen.

Voor de AEX hanteren we, afhankelijk van de tijdshorizon, meerdere koersdoelen. Ik zet ze in deze column op een rij. Verder een gedetailleerde uitwerking en verantwoording van het koersdoel 1.200.

Verschillende technische koersdoelen

Ik wil ik eerst aangeven welke technische koersdoelen we thans in de lucht houden en met welke tijdshorizon:

Het eerste koersdoel 728 punten: enkele weken.

Het meerjarig koersdoel rond 1.000 punten: in eerste helft van dit decennium.

De AEX zou kunnen verdubbelen naar 1.500 punten: in tweede helft van dit decennium.

Tussenliggend koersdoel rond 1.200 punten: over vier tot vijf jaar

Koersen te hoog?

Ik hoor dat veel beleggers zich afvragen of de koersen niet 'te hoog' staan. Maar de beurzen kijken altijd ver vooruit. Het is dan ook waarschijnlijk dat de beurzen op een 'booming' economie voorsorteren.

Daarnaast zien we ook in de technische conditie dat veel overtollige liquiditeit naar aandelen blijft vloeien.

Op de Nederlandse beurs kunnen we dat onder andere afleiden aan de zeer krachtige moneyflow, die hard bewijs levert dat er sterke nieuwe geldstromen in aandelen worden gesluisd. Op deze plaats is al meerdere malen aandacht aan de sterke moneyflow besteed.

Risico's

Zijn er technisch, met dit soort omgevingsfactoren, dan geen risico's? Wis en waarachtig wel. Maar we kunnen uit de koershistorie afleiden dat correcties, die de -30% niet overschrijden, doorgaans als koopkansen benut worden. Bij grotere correcties komt er vaak wel meer aarzeling in de markt.



Ik bespreek deze keer het koersdoel '1.200 punten over 4 tot 5 jaar'.

Roeptoeter

Tegen 2025 zou de AEX rond 1.200 punten moeten staan. Dit koersdoel is berekend op basis van het vierjarig koerspatroon, dat in de afgelopen weken is voltooid.



Tussen medio 2017 en begin 2021 heeft de AEX een zogenaamde broadening formation gevormd. Dit patroon heeft hogere koerstoppen, maar lagere bodems. Het patroon staat daarom bekend als megafoon of roeptoeter.



De roeptoeter bestaat uit drie dalingen, op de grafiek hieronder gemarkeerd met de letters a, b en c. De roeptoeter kent vier rally's, op de grafiek hieronder gemarkeerd met de letters d, e, f en g.



Op de grafiek hieronder is deze roeptoeter afgebakend met de blauwe lijnen. Nu dit patroon recent is voltooid, mag een verdere stijging verwacht worden. Indien we de hoogte van het patroon projecteren op de uitbraak, dan levert dit een koersdoel van circa 1.200 punten op.



Omdat dit patroon in circa vier jaar tijd is gevormd, is het denkbaar dat het koersdoel van 1.200 punten eveneens binnen vier jaar behaald kan worden. Over de termijn bestaat overigens geen hard statistisch bewijs.







Statistisch onderzoek naar de Broadening Formation

De bekende TA-trader Thomas Bulkowsky heeft in de jaren negentig veel onderzoek gedaan naar betrouwbaarheid van koerspatronen. De resultaten hiervan heeft hij gepubliceerd in het lijvige boekwerk 'Encyclopedia of Chart Patterns'.



Voor de 'broadening formation' kwam hij in deze publicatie tot de volgende conclusies:

In een bullmarkt komt de 'broadening formation' als continuatiepatroon tot stand. Dat wil zeggen dat na een uitbraak (aan de bovenkant) de voorgaande uptrend zich zal voortzetten.

De succesratio van dit patroon bedraagt circa 81%.

Het koersdoel van de roeptoeter wordt in 62% van de gevallen gehaald.

In 54% van de gevallen treden pullbacks op, door Bulkowsky throwbacks genoemd. Hij benadruk dat het volume tijdens de throwbacks doorgaans laag is.

Het volumeverloop dient de uitbraak te bevestigen.

Bulkowsky geeft aan dat failures doorgaans op een uitbraak in tegenovergestelde richting wijzen

