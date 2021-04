Zo leert u succesvol handelen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd Beurs vandaag Categorie: Overig

Wat doe je als de AEX op een all-time high staat? Winst nemen? Meesurfen op het positieve sentiment? Handelen op de beurs bestaat uit dagelijks een antwoord formuleren op vragen zoals deze. Wie al langer belegt weet: soms heb je het goed, maar soms zit je er ook helemaal naast. De truc bestaat eruit om vaker goed dan fout te zitten - en om àls je fout zit, niet meteen hopeloos de mist in te gaan. Slim en gedisciplineerd handelen is gelukkig een vaardigheid die je kan leren. Bij IEX willen we u daar graag bij helpen. Samen met de experts van Het Beleggingsinstituut bieden wij u de gelegenheid om deel te nemen aan een zes weken durende cursus Succesvol Handelen op de Beurs. Het Beleggingsinstituut, opgericht door de ervaren beurshandelaar André Brouwers, is al jaren een van de meest gerespecteerde namen in Nederland als het gaat om beleggingseducatie. En we twijfelen er dan ook niet aan dat u veel gaat leren van André en zijn team. Om u te laten kennismaken met André zal hij de komende tijd in columns op IEX zijn marktbenadering en visie uiteen zetten. Op 14 april presenteert hij speciaal voor IEX een webinar over Live Trading, dat u eveneens ter kennismaking gratis kunt bijwonen.



De cursus Succesvol Handelen begint op 12 mei, is volledig online en duurt zes weken. U heeft er een computer of laptop (en internet) voor nodig en het kost u zo'n 2 à 3 uur per week. We kunnen deze cursus, die normaal €195 kost, nu aanbieden voor €125 voor het hele traject. Meer weten? Hier leest u er alles over.

Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.