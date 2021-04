BeursVandaag: KPN en Prosus dus

De opening lijkt hoger uit te pakken na een oninteressant Wall Street - de Fed ziet wel de economie lekker aantrekken - en dollar, rentes en commodities doen nu niet veel.

Gauw naar het Damrak, er zou een bod van €3 per aandeel in de maak zijn op KPN. Een primeur van nota bene Wall Street Journal. Dit zou een premie van 4% betekenen op de slotkoers van gisteren en dat lijkt mij wat mager? Eens zien of dit wordt vervolgd, want eerder werd van zulke verhalen nooit meer iets vernomen.

Volgens Wall Street Journal is er private equity bod in de maak op #KPN https://t.co/socY6adYfX pic.twitter.com/xlJzk6UfYt — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) April 8, 2021

Dit is ook brekend: Prosus heeft dat 2% belang in Tencent gisteren op het slot als block trade verkocht - het zou de grootste ooit zijn - voor €12,3 miljard en met 5,5% korting, aldus Reuters. Kortom, weer koersdruk straks?

Prosus verkoopt deelbelang Tencent in een keer - https://t.co/gMzT62Yh80 pic.twitter.com/1ilav7SOjp — BeleggerNL (@BeleggerNL) April 8, 2021

Verder doen we het in Amsterdam met inflatie van 1,9%, Aegon, Avantium, Kiadis, Alumexx en SBM Offshore. De opening ziet er aardig uit. De Fed ziet zoals gezegd de economie lekker draaien en president Joe Biden denkt zaken met de Republikeinen te doen om zijn $2,3 biljoen aan plannen erdoor te krijgen.



Marktbreed plussen vrijwel alle aandelen, indices en futures, ligt de dollar vlak na een daling en presteren commodities wisselend. Bitcoin doet +1,2% op net geen $57K.



Ebt het opwaartse momentum weg? De rentes doen het weer met hier en daar een basispuntje.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Finacial News sinds het Amsterdamse slot gisteren:

08:01 Aegon verkoopt Amerikaanse startups

07:57 AEX vermoedelijk hoger van start

07:29 Prosus verkoopt deelbelang Tencent in een keer - media

07:20 Private equity doet mogelijk miljardenbod op KPN - media

07:09 Consumentenvertrouwen Japan omhoog

07:02 Europese beurzen openen in het groenbr>06:55 Nederlandse inflatie blijft stijgen

06:53 Bijna 133 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

07 apr Wall Street licht hoger gesloten

07 apr Update: Fed ziet bemoedigende tekenen van economisch herstel - Notulen

07 apr Consumentenkrediet VS stijgt

07 apr Olieprijs hoger gesloten

07 apr Wall Street koerst af op licht hoger slot

07 apr Fed ziet bemoedigende tekenen van economisch herstel - Notulen

07 apr Jaarvergadering SBM Offshore keurt alle voorstellen goed

07 apr Alumexx koopt jonge online-rivaal met aandelen

07 apr Europese beurzen vrijwel vlak gesloten

07 apr Avantium vindt weer nieuwe afnemer

07 apr Kiadis duikt dieper in de rode cijfers

07 apr Prosus grootste daler op rood Damrak

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

00:00 Ordina AvA

08:00 Duitsland fabrieksorders feb +1,0% MoM

09:00 Nedap notering ex-dividend

11:00 Nedap AvA

13:30 ECB notulen

14:00 Alfen AvA

14:30 VS wekelijkse jobless claims

18:00 Fed-voorzitter Jerome Powell spreekt

En dan nog even dit

Eerst dit. 1,9% inflatie:

Consumentengoederen en -diensten waren in maart 1,9 procent duurder dan een jaar eerder, in februari was de inflatie 1,8 procent. De stijging is vooral toe te schrijven aan de prijsontwikkeling van brandstof, energie en kleding. https://t.co/4iBuZpGACJ pic.twitter.com/rFgnWOsQcm — CBS (@statistiekcbs) April 8, 2021

De terugblik, niks bijzonders gisteren:

The S&P 500 closes up slightly after minutes from a Federal Reserve meeting reinforce the central bank's position to stay patient before raising rates. Read more here: https://t.co/SgacfR92W4 pic.twitter.com/QW93iN18UK — Reuters Business (@ReutersBiz) April 8, 2021

De vooruitblik!

Meneer Evans van de Fed sorteert alvast even voor, voor de inflatie cijfers volgende week

U raadt het al de consensus inflatie is 2,5% (was 1,7% een maand eerder). pic.twitter.com/3NF1dMu27a — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 7, 2021

Afhameren maar en aan de slag dan:

WATCH: Joe Biden says 'inaction' not an option on infrastructure, signals willingness to negotiate on corporate taxes https://t.co/Y6MATmJ1WI pic.twitter.com/WHDSiOzumy — Reuters Business (@ReutersBiz) April 8, 2021

Nog maar een keer:

A breakdown of impact on EPS for various sectors from U.S. tax increase @SoberLook @FT @GoldmanSachs pic.twitter.com/gimDkB7BmI — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) April 7, 2021

Dit hoort er ook bij:

Biden tax plan targets fossil fuel subsidies worth $35 billion https://t.co/UUxU06qtWw — Bloomberg Markets (@markets) April 8, 2021

Als de economie boomt, vluchten de aandelen? Reken u nooit rijk:

Oef, niet handig met een aanstaande beursgang:

Exclusive: Robinhood failed to disclose certain trade executions to public feed https://t.co/2D7LfvKGrW pic.twitter.com/nDp9UQJdJB — Reuters Business (@ReutersBiz) April 8, 2021

Tenminste ambitie:

CEO Mary Barra aims to transform General Motors into a diversified purveyor of mobility services – the automotive equivalent of Apple. Read more here: https://t.co/AAdtb6hr2D $GM pic.twitter.com/CX5zcDZPbM — Reuters Business (@ReutersBiz) April 8, 2021

Briljant:

Toyota’s meticulous plan to survive the chip shortage was a decade in the making https://t.co/RATIdP6Hqq via @BW — Bloomberg Markets (@markets) April 8, 2021

Vooral Apple vs Facebook:

"I'll give Apple credit for saying our privacy status quo is broken," @ShiraOvide says. Watch her and @JoannaStern discuss Apple's increasing emphasis on privacy and the pressure it's putting on Big Tech. https://t.co/EzZYQCAihA pic.twitter.com/OzrdtXpw6X — CNBC (@CNBC) April 8, 2021

Dit zou wat zijn, maar ik moet het nog zien:

Treasury Secretary Janet Yellen said that she is working with G20 countries to agree on a global minimum tax, which she said could help end a ‘30-year race to the bottom on corporate tax rates.’ Here's a look at how could it affect companies and countries https://t.co/WS3FhRSRUZ pic.twitter.com/WLxYRYYKJE — Reuters Business (@ReutersBiz) April 8, 2021

Veel plezier en succes vandaag.