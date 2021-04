TA: Stijging breed gedragen

Bericht delen via:

De Amsterdamse beurs komt even op adem na de sterke stijging van de afgelopen week. Na de vorming van een nieuw all-time high op 717,69 punten lijkt de index even de voet van het gaspedaal te halen. Het technisch beeld blijft overigens zeer positief en ik verwacht dat we binnenkort nog meer nieuwe hoogtepunten zullen gaan zien.

De stijging van de AEX index wordt namelijk breed gedragen. Het valt op dat wereldwijd belangrijke beurzen opwaarts zijn uitgebroken boven belangrijke weerstanden of al enige tijd nieuwe all-time highs noteren. Daarnaast zie ik dat zowel de large caps als de kleinere aandelen sterk presteren, wat een signaal van sterke economische groei weergeeft.

Ik bekijk vandaag naast de AEX-index ook het technisch beeld van de Nederlandse midkap- en smallcap-index.

AEX-index overtuigt

Het technisch beeld van de AEX index blijft positief. De opwaartse uitbraak heeft de stijgende trend opnieuw gevalideerd. In de recente correctie vormde de AEX-index al een hogere bodem binnen de stijgende trend. Hiermee heeft de AEX dus een succesvolle pullback achter de rug, waarme het het positieve technische beeld is bevestigd.

Nu het oude all-time high rond 703,18 punten (van september 2000) is gebroken, komt het volgende koersdoel rond 728 punten te liggen. Dit is een berekend koersdoel. Op lange termijn sluit ik ook veel hogere koersdoelen zeker niet uit.

AMX-index lange termijn

De midkap-index (AMX-index) heeft de oude stijgende trend hervat nu een voorgaande koerspiek opwaarts is doorbroken. Hiermee is een nieuwe verbetering opgetreden. De Midkap vormt nog altijd hogere toppen en bodems. Dit wijst op aanhoudende vraag.

Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant in eerste instantie ruimte richting 1.100,00 punten (dit is een berekend koersdoel).

Smallcaps-index lange termijn

In de recente terugval heeft de smallcaps-index (ASCX) een hogere bodem achtergelaten binnen de stijgende trend. Het positieve technische beeld is hiermee nogmaals bevestigd. Het feit dat iedere terugval ruim boven de voorgaande top wordt opgevangen, duidt op koopkrachtige vraag onder beleggers. Dit is een zeer positief signaal.

Er ligt steun op 1.154,88 punten (bodem van 28 januari). Het eerste koersdoel is berekend op 1.600 punten. Gezien de kracht van de trend liggen ook hogere koersniveaus zeker binnen de mogelijkheden.