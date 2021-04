Slotcall: Prosus onderuit en Shell waarschuwt

De AEX (-0,5%) is vandaag weer een beetje teruggekrabbeld na alle groene koersen van gisteren. Het was Prosus (-4,6%) die het hardst omlaag gaat. De investeerder gaf vanochtend aan 192 miljoen aandelen Tencent te willen verkopen.

Het gaat om een belang van 2%, maar de investeringsmaatschappij belooft zijn huidige positie van 28,9% de komende drie jaar aan te houden. Wellicht reageert de markt vanwege dat laatste negatief. Als Prosus zijn belang in Tencent niet afbouwt, kan het bedrijf minder eigen aandelen inkopen en blijft de hoge discount ten opzichte van de intrinsieke waarde intact.

De ogen waren vandaag ook gericht op Royal Dutch Shell (-0,0%). De energiegigant kwam langs met voorlopige kwartaalcijfers. Hieruit kwam naar voren dat de strenge winter in Texas Shell zo’n $200 miljoen kost. De koers reageerde niet extreem op dit nieuws. Eind april presenteert Shell de definitieve kwartaalcijfers.

Explosieve groei

JPMorgan CEO Jamie Dimon is positief gestemd over de toekomst. De topbankier schreef in een brief aan aandeelhouders dat hij explosieve groei verwacht in de Amerikaanse economie.

Dimon meent dat met onder andere overheidsstimuleringen flink geïnvesteerd gaat worden. Met een beetje geluk pikken wij beleggers daar ook een graantje van mee. Hoewel, dat doen we eigenlijk al. De AEX staat dit jaar bijna 14% hoger.

Geen toekomst in het verdienmodel van Fastned

Voor sommigen lijkt Fastned (-5,3%) een aantrekkelijk aandeel. Met een rendement van 30% behoort het bedrijf dit jaar tot de best presterende bedrijven op het Damrak. Verschillende zakenbanken geven dan ook koopadviezen en noemen hoge koersdoelen.

IEX-analist Niels Koerts kijkt anders naar het aandeel. Volgens hem is de K/W van ruim 300 over 2023 torenhoog. Ook de laadtarieven bij Fastned zijn niet om over naar huis te schrijven. Daarnaast uit hij zijn twijfels over het toekomstperspectief van Fastned met opkomende concurrentie van onder andere Shell.

Wat Niels Koerts adviseert leest u hieronder:

Flinke upside voor Facebook

Over Facebook is Koerts beter te spreken. Misschien geen mooi bedrijf, maar wel een mooie belegging. Hoewel de techgigant twee dagen geleden nog een recordkoers noteerde, is de rek er volgens hem nog niet uit.

Wat minder gunstig is voor Zuckerberg en zijn bedrijf, is het belastingplan van president Biden. Goldman Sachs heeft berekend dat dit een negatieve impact van zo’n 9% heeft op de winst per aandeel van techbedrijven.

Desondanks is Niels Koerts optimistisch. Zijn volledig analyse vindt u hier:

Rentes

Een rustige dag op de rentemarkt. De Nederlandse vergoeding op tienjaars staatspapier blijft stabiel op -0,26%.

Brede markt

Veel Europese indices hadden vandaag een matig dagje: Duitsland (-0,3%) en Spanje (-0,2%).

Wall Street koerst rondom de slotstand van gisteren.

De euro stijgt 0,1% en noteert nu 1,189 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-0,1%) en zilver (+0,2%) verschillen van mening.

Olie: WTI (-1,6%) en Brent (-1,4%) zakken alweer.

De bitcoin (-2,5%) maakt een pas op de plaats.

Het Damrak:

De koers van Aegon (-0,5%) heeft niet heftig gereageerd op de tegengewerkte verkoopplannen van zijn Hongaarse tak.

(-0,5%) heeft niet heftig gereageerd op de tegengewerkte verkoopplannen van zijn Hongaarse tak.

ASML (-1,6%) krijgt geen boost van de koersdoelverhoging van Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank hanteert een targetprice van €590 en handhaaft het koopadvies.

(-1,6%) krijgt geen boost van de koersdoelverhoging van Goldman Sachs. De Amerikaanse zakenbank hanteert een targetprice van €590 en handhaaft het koopadvies.

Unibail Rodamco (+2,9%) sluit aardig in het groen. Lees hieronder de analyse van Peter Schutte:

Just Eat Takeaway (+3,8%) zit eindelijk weer dik in de plus. De analisten van Morgan Stanley verhogen het koersdoel van de maaltijdbezorger marginaal. Het aandeel gaat naar 11.400 pence van 11.100 pence. Dit lijkt mij dus niet de koerstrigger te zijn.

(+3,8%) zit eindelijk weer dik in de plus. De analisten van Morgan Stanley verhogen het koersdoel van de maaltijdbezorger marginaal. Het aandeel gaat naar 11.400 pence van 11.100 pence. Dit lijkt mij dus niet de koerstrigger te zijn. KPN (-0,7%) kan niet profiteren van een koopadvies van AlphaValue. De zakenbank hanteert een koersdoel van €3,21. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 11%.

(-0,7%) kan niet profiteren van een koopadvies van AlphaValue. De zakenbank hanteert een koersdoel van €3,21. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 11%. Air France-KLM (+5,1%) doet het vandaag gekgenoeg uitstekend. Het aandeel blijft uitermate goed liggen, terwijl beleggers de komende jaren niet hoeven te rekenen op een dividenduitkering.

(+5,1%) doet het vandaag gekgenoeg uitstekend. Het aandeel blijft uitermate goed liggen, terwijl beleggers de komende jaren niet hoeven te rekenen op een dividenduitkering. ECP (+5,1%) en Wereldhave (+4,5%) hebben een prima dag achter de rug. Wat vandaag opvalt, is dat de coronagevoelige aandelen het uitermate goed doen. De markt sorteert duidelijk voor op een snelle heropening van de winkelcentra.

(+5,1%) en (+4,5%) hebben een prima dag achter de rug. Wat vandaag opvalt, is dat de coronagevoelige aandelen het uitermate goed doen. De markt sorteert duidelijk voor op een snelle heropening van de winkelcentra. Ordina (+3,8%) blijft ook maar doorstijgen. Morgen vindt de aandeelhoudersvergadering plaats. Wellicht komt daar nog iets bijzonders naar buiten.

(+3,8%) blijft ook maar doorstijgen. Morgen vindt de aandeelhoudersvergadering plaats. Wellicht komt daar nog iets bijzonders naar buiten. Basic-Fit (2,2%) zit al een halfjaar dicht maar noteert vandaag een all-time high. Positief is dat de Nederlandse overheid over twee weken gaat versoepelen.

Adviezen

ASML: naar €590 van €528 en kopen - Goldman Sachs

Flow Traders: naar €25,25 van €23 en verkopen - UBS

KPN: starten met kopen en €3,21 - AlphaValue

Prosus: naar €98,50 van €83 en houden - Jefferies

Agenda