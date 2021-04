TA: Draagvlak AEX blijft ijzersterk

En daar zien we eindelijk de veer in de AEX chip fondsen. De parameters waren ook mega hoog. Opvallend te zien dat het nog hoger kon en nog opvallender wat men dacht gisteren bij het kopen. ASML. Bijvoorbeeld. Tussen door gisteren bijna de 545 euro aangetikt. Vandaag ruim 20 euro lager dan die top koers. Arcelor Mittal. Gisteren volgens mij ook een flink stuk hoger intraday dan de huidige koers. VIXie. Het wordt tijd dat ze de komende 8 beursdagen weer tot leven komt. Als ze vandaag de 18 kunnen houden, tikken ze de eerste downtrend af, maar de tweede downtrend tikken ze niet zo maar weg. Dan moeten ze op weg naar de 20. En die 20 geldt pas op slot vrijdag. Maar dan kunnen ze maandag weer beginnen rond de 10% range. En dat is mogelijk met de VIX. Kortom de VIX wordt langzaam weer interessant, maar zeker interessant worden ze volgende week. Een rode AEX is ook interessant. Want ECBO moet weer opletten. Te veel zakken leidt tot nog groter problemen dan toen een AEX op zeg een 682 stond. Yields zakken eindelijk wat door. Dit is een prima ontwikkeling voor hogere yields. Uitbreken boven de 1.75 kan eindelijk leiden tot een 2 en hoger. Een paar dagen yields rond dit niveau is prefereerbaar, maar geen noodzaak meer. Het is afwachten daar op de trigger voor hogere yields. Wat lagere yields de komende dagen zijn koopmomenten voor hogere yields.