TA: Draagvlak AEX blijft ijzersterk

Het technische plaatje van de AEX op korte termijn oogt uitstekend. Daarbij valt op dat het dagelijks aantal stijgende aandelen bijzonder hoog blijft ten opzichte van het aantal dalers.

Het verloop van steeds meer stijgende (dan dalende) fondsen biedt een sterk fundament voor de opwaartse trend. De heipalen onder de opmars van de Nederlandse beurs staan dus nog recht overeind. Het verschil tussen het aantal stijgende en dalende fondsen geeft het draagvlak onder de markt aan.

Nu de AEX het 21 jaar oude koersrecord heeft gebroken, lijkt zich een nieuwe fase in het opwaartse koersverloop af te tekenen. Eind vorig jaar hebben wij voor de Nederlandse beurs een eerste koersdoel rond 728 punten uitgerekend. Dit koersdoel was gebaseerd op de vlagformatie, die toen was voltooid.

Ik beoordeel vandaag de AEX en het draagvlak voor Nederlandse aandelenbeurs.

Bij de AEX-index blijven de kopers dominant

De AEX-index beweegt in een krachtige uptrend. De kansen liggen duidelijk in opwaartse richting zolang het patroon van hogere toppen en bodems zich blijft voortzetten. Met de uitbraak boven het oude koersrecord op 703,18 punten heeft de opwaartse fase een zware barrière genomen.

Het eerstvolgende koersdoel hanteren wij op 728 punten. Dit koersdoel is berekend op basis van de vlagformatie.



Het aantal stijgende fondsen blijft uitzonderlijk hoog

De Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs stijgt en blijft uitermate sterk. Het aantal stijgers neemt de laatste weken verder toe ten opzichte van het aantal dalers.

Op de TA-desk beoordelen wij de hoog/laag-verhouding aan de hand van de Advance/Decline-ratio van de Nederlandse beurs.

Deze indicator, ook wel A/D-ratio genoemd, laat al sinds eind oktober een sterke opmars zien. Dit is een bewijs voor het feit dat er stevig wordt gekocht. Dagelijks zijn er vaak twee keer zo veel stijgende als dalende aandelen op de Nederlandse beurs.

Onder de oppervlakte van de markt geeft dit aan dat het aantal dalers verder afneemt, ten gunste van het aantal stijgers. Deze zogenaamde 'breadth indicator' duidt erop dat het draagvlak van de beurs steeds sterker wordt.





Uitleg Advance/Decline-ratio

De breadth indicator meet dagelijks het draagvlak van de Nederlandse beurs. Naarmate elke dag steeds meer aandelen in de plus eindigen (verschil tussen aantal stijgende en dalende aandelen) neemt het aantal pijlers onder de markt, waardoor de uptrend gefundeerd wordt, toe.

De Advance/Decline-ratio, ook hoog/laag-verhouding genoemd, wordt dagelijks berekend op basis van het verschil tussen het aantal stijgers en het aantal dalers.

Zodra er meer winnaars zijn, zal de Advance/Decline-ratio oplopen. In het tegenovergestelde geval laat deze indicator een daling zien.

Doorgaans is de Advance/Decline-ratio een leading indicator, die vooruit loopt op de actuele marktontwikkelingen.

De Advance/Decline-ratio geeft vaak een goede indruk van het draagvlak in de markt. Een dalende indicator duidt erop dat het draagvlak in de markt zwak is. Dit duidt er op dat een stijgende beurs minder waarschijnlijk is. Een stijgende indicator geeft aan dat er wel draagvlak in de markt is voor een stijgende beurs.