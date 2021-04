Slotcall: Gouden tijden

De paashaas is weer foetsie en dus zijn de ogen van Nederlandse beleggers weer gericht op de AEX (+0,7%). De index gaat na dit lange weekend onverminderd door met stijgen. Het meevallende banenrapport van afgelopen vrijdag wakkert het goede sentiment verder aan. Toch zijn het vooral de chippers die de AEX omhoog stuwen. Zij profiteren nog altijd van het wereldwijde chiptekort. Besi meldde vanochtend zelfs een record qua orderstroom over het eerste kwartaal. De orders voor Q1 2021 kwamen uit op een verbazingwekkende €327 miljoen. Dat is aanmerkelijk meer dan het vorige record van €240 miljoen die er in het eerste kwartaal van 2017 werd neergezet. Minder mooie cijfers kwamen bij het Zwitserse Credit Suisse vandaan. Na het Archegos-drama boekt de bank een verlies over het eerste kwartaal van €813 miljoen voor belastingen. Het aandeel zakt vandaag 0,4%. Air France-KLM aan het infuus Air France-KLM (+1,6%) is er niet best aan toe, dat moge duidelijk zijn. De Franse overheid zet een lening van €3 miljard aan de luchtvaartmaatschappij nu om in een eeuwige lening. Daarnaast zal de Franse overheid deelnemen aan de emissie van €1 miljard die op de markt gezet wordt. Nederland doet hier niet aan mee. Dit betekent een verwatering van aandelen en dus zullen bij beleggers de nodige alarmbellen gaan rinkelen. Zo ook bij IEX-analist Niels Koerts, die het aandeel Air France-KLM nog eens onder de loep nam. Niels Koerts' analyse leest u hieronder: Air France-KLM: Kogel door de kerk https://t.co/B1tGbhRHNo #IEX — IEX.nl (@IEXnl) April 6, 2021 Sligro Sligro (+0,9%) heeft de smaak aardig te pakken nu de heropening van de horeca dichterbij lijkt te komen. De horecagroothandel zou hier natuurlijk ontzettend veel baat bij hebben. Het bedrijf verwacht tegen het einde van 2021 weer een omzet te behalen die vergelijkbaar is met het niveau van voor de coronapandemie Daarnaast lijkt Sligro zijn horizon te willen verbreden. CEO Koen Lippens gaf aan te kijken naar overnamekansen. Vooral bij onze zuiderburen kunnen zich interessante overnamekansen voordoen, zo denkt aandelenanalist Peter Schutte. Het aandeel noteert tegen 36 keer de verwachte winst over 2021. Of er kansen liggen, leest u in het onderstaande artikel. Sligro speurt naar overnames https://t.co/Wkxc2Y4Sab #IEX — IEX.nl (@IEXnl) April 6, 2021 Rentes De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omhoog. Een uitzondering is de Amerikaanse rente. Nederland: +1 basispunt (-0,26%)

Duitsland: +1 basispunt (-0,32%)

Italië: +7 basispunten (+0,69%)

Verenigd Koninkrijk: +1 basispunt (+0,80%)

Verenigde Staten:-5 basispunten (+1,67%) Brede markt De AEX (+0,7%) behoort samen met Duitsland (+0,8%) en Zweden (+1,3%) tot de bovenklasse van de Europese indices.

Een rustige dag op Wall Street: S&P 500 (+0,2%), Nasdaq (+0,4%) en Dow Jones (-0,1%).

De euro stijgt 0,3% en noteert 1,185 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,9%) en zilver (+1,1%) glimmen groen.

Olie: WTI (-1,1%) en Brent (-1,2%) zakten vandaag een beetje weg.

De bitcoin (-1,7%) verloor vandaag. Het Damrak: Chippers ASMI (+3,8%) en Besi (+5,1%) doen het dankzij het chiptekort uitstekend.

(+3,8%) en (+5,1%) doen het dankzij het chiptekort uitstekend. Just Eat Takeaway (-1,3%) sluit als een van de weinigen in de min vandaag. Met een verlies van 13,6% is de maaltijdbezorger dit jaar het slechtst presterende aandeel binnen de AEX.

(-1,3%) sluit als een van de weinigen in de min vandaag. Met een verlies van 13,6% is de maaltijdbezorger dit jaar het slechtst presterende aandeel binnen de AEX. Basic-Fit (+4,9%) heeft er zin in. De sportscholen in het Verenigd Koninkrijk gaan open. Nu Nederland, België en Frankrijk nog.

(+4,9%) heeft er zin in. De sportscholen in het Verenigd Koninkrijk gaan open. Nu Nederland, België en Frankrijk nog. Kendrion (+5,9%) en Lucas Bols (+6,7%) gaan hard omhoog. Een duidelijke trigger kan ik echter niet vinden.

(+5,9%) en (+6,7%) gaan hard omhoog. Een duidelijke trigger kan ik echter niet vinden. PostNL (+2,7%) lijkt niet meer te kunnen dalen.

(+2,7%) lijkt niet meer te kunnen dalen. Boskalis (+0,5%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van Boskalis. Het aandeel gaat naar €28 van €24 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(+0,5%) profiteert niet van een koersdoelverhoging van Boskalis. Het aandeel gaat naar €28 van €24 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Ordina (+4,4%) presteert vandaag ook zeer goed. Komende woensdag vindt de algemene aandeelhoudersvergadering plaats.

(+4,4%) presteert vandaag ook zeer goed. Komende woensdag vindt de algemene aandeelhoudersvergadering plaats. Op de lokale beurs wist Yatra Capital vandaag met bijna 15% te plussen. Het volume van 525 stukjes houdt echter niet over. Adviezen Proximus: naar €18 van €19 en verkopen - Credit Suisse

Adyen: naar €2500 van €2000 en kopen - Bryan Garnier & Co

JDE Peet's: naar €37,50 van €38 en kopen - Berenberg

Boskalis: naar €28 van €24 en houden - Berenberg

RTL Group: naar €55,30 van €41,80 en houden - Goldman Sachs

Daimler AG: naar €82 van €72 en kopen - RBC Capital Markets Agenda Event Consensus SBM Offshore AvA Spanje services PMI mrt 46,8 Italië services PMI mrt 49,1 Frankrijk services PMI mrt 47,8 Duitsland services PMI mrt 50,8 EU services PMI mrt 48,8 VK services PMI mrt VS olievoorraden Vergadering Fed-leden





Coen Grutters is redacteur van IEX. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.