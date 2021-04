Een nieuwe wereld voor de oliemarkten

1. In de kolenindustrie wordt geen geld verdiend

2. Tuurlijk het kan best nog even winst opleveren, maar waarom zou je daar op gokken. De trend is hoe dan ook naar beneden gericht. Olie is de nieuwe Kodak, Nokia, Stoomtrein of wat dan ook. Waarom zou je je geld daarin steken voor nog een paar jaartjes winst misschien, terwijl andere sectoren alleen maar groeien?



Vergeet niet dat zonne energie elke 2 jaar 40% goedkoper wordt, dat batterijen elk jaar 30% goedkoper worden en dat er allerlei andere technologieën voor bv de opslag van warmte op het punt staan door te breken. Dat wil niet zeggen dat olie en gas in een keer weg is of dat we dat nog (lang) nodig zullen hebben, het is alleen geen goede investering meer. Misschien als je een beetje wil gokken op tijdelijke tekorten in olie, maar niet de 'hoeksteen' van je veilige pensioen opbouw wat velen hier nog lijken te denken. Ik geef het geen 5 jaar meer, zeker geen 10 jaar meer (let op: ik zeg niet dat we in 10 jaar van de olie af zijn, wel dat het binnen 5 tot 10 jaar slechte aandelen zijn om in te beleggen). Veel succes en wijsheid!