BeursVandaag: Het kan niet op

Het is natuurlijk logisch dat Gamestop de mogelijkheid wil hebben tot 1 miljard aan aandelen uit te geven. Ze hebben in hun rapport aangegeven dat er nog steeds meer dan 100% van hun aandelen geshort is. Dit betekent dat een shortsqueeze uiteindelijk onvermijdelijk is. Het zou stom van Gamestop zijn om tijdens de shortsqueeze géén aandelen uit te geven. Mocht de prijs oplopen naar $1000 of zelfs $5000, dan is de verwatering natuurlijk minimaal.