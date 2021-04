TA: Wall Street wijst de weg

Bericht delen via:

Op Wall Street trekt de S&P500 ieders aandacht, nu deze de psychologische horde rond 4.000 punten heeft gepasseerd.

Behalve Wall Street, zijn meerdere aandelenbeurzen technisch goed doorgebroken. Nu de AEX de top van 2000 rond 703,18 punten heeft gebroken, is het waarschijnlijk dat ook Nederlandse aandelen de rit bergopwaarts zullen volgen. Maar vooral Wall Street wijst ons de weg.

Vandaag bekijk ik de S&P500-index, het grote broertje van de Dow Jones. Vanuit technisch perspectief zit er voor de lange termijn nog zo'n 50% koerswinst in het vat.

Eerst een paar opvallende cijfers, op basis van de slotstand van eind vorige week:

Sinds de crashbodem van oktober 1987 rond 216,47 punten is de S&P maar liefst 1.752% gestegen naar 4.077 punten nu. Let wel, dat betreft een periode van bijna 35 jaar

Sinds het intraday dieptepunt van maart 2009 rond 666,79 punten is de S&P ruim 500% opgelopen

De winst sinds het intraday dieptepunt en de coronabodem van maart 2020 rond 2.191,86 punten bedraagt bijna 88%

Dit jaar wist de S&P500 tot dusver ruim 8% op te lopen

De meest opvallende technische signalen van de afgelopen jaren:

In maart 2000 vormde de S&P500 een belangrijke top rond 1.552,87 punten (punt A op de grafiek hieronder)

Ruim 7 jaar later, in oktober 2007 vormde de index rond dat niveau wederom een top. Het intraday high lag toen rond 1.576,09 punten (punt A')

De bodem van 2002 lag op 768,63 punten (punt B). De bodem van 2009 lag op 666,79 punten (punt B')

Per saldo heeft zich in de periode 1997-2013 een nagenoeg zijwaartse trading range afgetekend tussen de lijnen B-B' en A-A'

De weerstand van deze range werd in mei 2013 gebroken (punt X), hetgeen een koopsignaal opleverde

Deze uitbraak is een paar jaar later gevalideerd door een hogere pullback bodem rond 1.812 (in februari 2016)

Het koersdoel voor het koopsignaal hebben we indertijd berekend op 3.000-3.200. Dit koersdoel is door de Tostrams-analisten begin 2017 vastgelegd en gepubliceerd in het rapport 'AEX naar 1000 punten'.

In het rapport "AEX naar 1000 punten' is de tracker-ETF SPDR S&P500 geadviseerd als een goede en efficiënte tracker om van de koersstijging van Wall Street te profiteren

In oktober 2019 is het S&P500-koersdoel gehaald, toen de index voor het eerst in de geschiedenis de psychologische horde rond 3.000 punten had bereikt.

Tussen 2018 en 2020 consolideerde de S&P500 binnen een patroon met hogere toppen en lagere bodems, een zogenaamde broadening formation tussen de lijnen Z-Z' en Y-Y'

Deze broadening formation is in december 2020 aan de bovenkant gebroken bij punt Y', hetgeen een nieuw koopsignaal opleverde. Dit koopsignaal is recent gevalideerd door de hogere bodem rond 3.855,38 punten, van 25 maart.

Eind vorige week brak de S&P 500-index de tussentijdse horde rond 3.985,42, gevormd door de top van 17 maart. Hiermee heeft Wall Street voor het eerst in de geschiedenis de psychologische horde rond 4.000 punten gepasseerd. De uptrend is hiermee gevalideerd, waardoor een eerste tussenliggende koersdoel rond 4.500 punten berekend kan worden

Grafiek: S&P500 tussen 1994 en 2021

Korte termijn: S&P 500-index hervat stijgende trend

De S&P 500-index zet de stijgende trend voort. Eind vorige week werd de weerstand rond 3.985,42 punten (top van 17 maart) gebroken. Hogere koersbodems gaven al aan dat er bij correcties nog altijd op hogere niveaus wordt ingestapt. Met deze doorbraak en slotstand boven de laatste koerstoppen is nu een tussenliggend weerstandje uit de weg geruimd.

De stijgende trend wordt nu vervolgd. Na de uitbraak boven 3.985,42 punten wordt 4.500 punten het eerstvolgende berekende koersdoel. Steun ligt op 3.855,38 punten (bodem van 25 maart).

Lange termijn: S&P 500-index blijft technisch sterk

De S&P 500-index beweegt ook op lange termijn binnen een snoeihard opwaarts trendkanaal. De hogere koersbodems signaleren nog steeds vraag naar Amerikaanse Big Caps-aandelen. De recente adempauze was vooralsnog slechts een tijdelijke onderbreking is van de opwaartse trend. Van belang is dat de S&P-index boven steun 3.588,11 punten (top van 28 augustus 2020) blijft.

De opwaartse trend kreeg eind vorige week een nieuwe impuls toen de laatste koerstop rond 3.985,42 punten is gebroken. Hiermee werd de opgaande trend gevalideerd en mag verdere koersstijging verwacht worden. Weerstand wacht rond 3.961,89 punten (gevormd op 19 februari). Na de uitbraak boven 3.961,89 punten kan nu 5.000 punten als volgende langetermijn-opwaartse koersdoel berekend worden.