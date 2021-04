Experts zien het helemaal zitten in april

Hoewel het kwik rond het vriespunt zit en hagelbuien het warme lenteweer hebben verdreven, zien beleggingsexperts de aprilmaand zonnig in. Dat blijkt uit de maandelijkse Beursenquête van Corné van Zeijl van Actiam.

De verwachtingen voor maart waren nogal verdeeld. Het aantal experts dat verwachtte dat de AEX verder zou oplopen was fractioneel hoger dan het aantal professionals dat juist een kentering voorzag.

De scepsis bleek onterecht. De AEX-index steeg met maar liefst 7,2%, waarmee maart de geschiedenisboekjes in kan als een van de betere beursmaanden ooit. Wie op 1 januari in de hele AEX had belegd, had nu een rendement van ruim 20%, inclusief dividend, zo heeft Van Zeijl becijferd.

Verwachtingen april: Enthousiasme overheerst

Wordt april net zo'n topmaand als maart? Historisch gezien is het de beste maand van het jaar, aldus Van Zeijl op basis van het verloop van de MSCI Netherlands-index sinds 1970.

Daarnaast staan er meer seinen op groen: de vaccinaties komen op stoom, waardoor de heropening van de economie in zicht komt. De inkoopmanagers zijn optimistisch en de rente blijft wat betreft de centrale bankiers voorlopig nog wel laag.

Het is dan ook geen wonder dat de experts het helemaal zien zitten voor april. Bijna de helft van de 67 deelnemers verwacht dat de AEX een mooie stijging zal laten zien.

De stemming onder de beursexperts voor april is als volgt:

49,3% is optimistisch (dat was vorige maand 36,1%)

28,4% is neutraal (tegen 32,8% vorige maand)

22,4% is pessimistisch (was 31,1%)

Saldo: +26,9%.

Verwachtingen komende half jaar: Dubbeltje op zijn kant

Voor de lange termijn zijn de beursexperts een stuk minder zeker over de beurs. Het percentage optimisten en pessimisten houdt elkaar aardig in evenwicht. Sommige deelnemers maken zich wat zorgen over de monetaire omstandigheden en de toename van de inflatie.

Dit zijn de verwachtingen voor de komende zes maanden:

32,8% is optimistisch (dat was vorige maand 27,9%)

35,8% is neutraal (tegen 47,5% vorige maand)

31,3% is pessimistisch (dat was 24,6%)

Saldo: 1,5%

Zijn de winstprognoses realistisch?

Nu het jaarcijferseizoen achter ons ligt, ging de speciale vraag over de winstverwachtingen. Analisten rekenen op een winstgroei van 33% in 2021.

Van Zeijl was benieuwd hoe de experts tegen deze prognose aan kijken. Vonden zij dit:

een onderschatting

een reële schatting of

veel te optimistisch?

Precies de helft van de experts vindt deze verwachting realistisch. 44% acht het veel te optimistisch. Slechts 6% denkt dat de prognose te laag is:







Bron: ACTIAM

Aandelenkeuzes maart: Goede selectie

Een vast onderdeel van de Actiam Beursenquête zijn de meest en minst favoriete aandelen van de beursexperts: de toppers en floppers.

Hoe hebben de deelnemers aan de vorige peiling het eraf gebracht? Heel aardig, zo blijkt. Het meest gekozen aandeel, Ahold Delhaize, zag de koers met bijna 9% opveren. Unilever en ING stegen zelfs met dubbele cijfers. De enige misrekening was het aandeel Shell, dat een koersverlies van 0,6% heeft geleden.

Per saldo heeft het mandje met getipte aandelen een rendement van 8,5% behaald, waarmee de AEX-index ruim is overtroffen.

De keuze van de floppers was wat minder fortuinlijk. Unibail-Rodamco-Westfield, Wolters Kluwer en ASM International behaalden tegen de verwachtingen in hoge koerswinsten. Onder de streep eindigde het lijstje minst favoriete aandelen 5,1% in de plus.

Toppers maart

Rendement

Floppers maart Rendement

Ahold Delhaize +8,7% Adyen -0,7% Unilever +10,5% Galapagos -4,7% Royal Dutch Shell -0,6% Unibail-Rodamco-Westfield +12,4% ING +15,4% KPN +6,9% Wolters Kluwer +12,9% ASM International +10,9% Just Eat Takeaway -1,6% Heineken +7,2%



Keuzes april: Aegon favoriet, Just Eat Takeaway niet

Tot slot de keuzes voor april. Waar moeten we volgens de beursexperts onze kaarten op zetten en welke aandelen kunnen we beter mijden?

Aegon is het vaakst getipt als favoriet. Ahold Delhaize staat opnieuw tussen de toppers en deelt de tweede plaats met AEX-nieuwskomer BE Semiconductor Industries (BESI).

Just Eat TakeAway staat op eenzame hoogte in het rijtje floppers. Volgens Van Zeijl heeft dat mogelijk te maken met de teleurstellende beursgang van Deliveroo in Londen of met het vooruitzicht van het einde van de lockdown, waardoor het restaurantbezoek zal toenemen, ten koste van maaltijden bestellen. Vorige maand stond dit aandeel ook al in het rechterrijtje en toen ging de koers met 1,6% naar beneden.

Toppers april

Saldo*

Floppers april Saldo*

Aegon 5 Just Eat Takeaway -8 Ahold Delhaize 4 Adyen -3 BESI 4 Unibail-Rodamco-Westfield -3 Prosus 3 Akzo Nobel -2 Royal Dutch Shell 3 ASML -2 ING -2 Wolters Kluwer -2

* Het saldo staat voor het aantal positieve min het aantal negatieve antwoorden.