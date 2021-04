Slotcall: AEX in zevende hemel

Bericht delen via:

Het heeft eventjes geduurd, maar het is de AEX (+1,2%) gelukt om een nieuwe hoogste stand ooit op het bord te zetten. Het oude record van 701,56, dat stampt uit september 2000, is eindelijk uit de boeken.

Deze stijging hebben we wederom te danken aan onze chippers. De Taiwanese chipmaker TSMC is bereid om $100 miljard te investeren en laat dat nou net een belangrijke klant van ASML (+2,4%) te zijn. Ook ASMI (+3,5%) en Besi (+2,9%) zullen hiervan de vruchten plukken.

Verder kwamen de inkoopmanagersindices allemaal hoger uit dan verwacht. De PMI over de Amerikaanse industrie kwam uit op 64,7 en dat is de hoogste score sinds 1983. Een signaal dat het met de Amerikaanse economie de goede kant op gaat.

Wij doen het trouwens ook niet slecht. Onze NEVI PMI kwam uit op 64,7 en dat betekent de hoogste stand ooit. Het goede sentiment op de markten komt dus niet uit de lucht vallen.

Morgen zijn de beurzen dicht, maar komt er nog wel een interessant banencijfer langs. De consensus is dat er in maart 182.000 arbeidsplaatsen zijn bijgekomen.

KPN

Goed nieuws voor KPN (+0,9%), want UBS denkt dat de telecommer vanaf 2022 eigen aandelen gaat inkopen. Op een overname rekent de zakenbank overigens niet. Analist Polo Tang ziet ruimte om het koersdoel met €0,25 te verhogen naar €3,20. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 10%.

Momenteel noteert het aandeel KPN tegen 18 keer de verwachte winst. Of het aandeel daarmee koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

IEX-Beleggerspodcast

In verband met goede vrijdag hebben we voor u een nieuwe podcast in de aanbieding. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

All time high een ramp voor beginnende beleggers

ECB-voorzitter Christine Lagarde daagt speculanten uit

Belastingverhoging voor Amerikaanse bedrijven

De mislukte beursgang van Deliveroo

Veronique, bekend van haar website YoungTrader, tipt een verrassend aandeel.

Verwatering aandelen Air France-KLM op komst

Ontex onderuit

Cijfers HAL

Nigel Farage vriendjes met Selwyn Duijvestein

Luister de podcast op Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.

Rentes

De rentes gaan vandaag in een brede lijn omlaag. Met name de Amerikaanse yield maakt een duikvlucht.

Brede markt

De AEX klimt 1,2% en daarmee zijn we de beste beurs van Europa.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) zakt 7,3% en noteert 18,0 punten.

Wall Street noteert stevig in het groen. Met name de Nasdaq (+1,5%) heeft de smaak te pakken.



De euro klimt 0,4% en noteert 1,177 ten opzichte van de dollar.

Goud (+1,3%) en zilver (+1,6%) hebben er zin in.

Olie: WTI (+0,6%) en Brent (+0,4%) blijven dicht bij huis.

Bitcoin (+0,1%) blijft in de buurt van de $60.000-grens.

Het Damrak:

Kepler Cheuvreux denkt dat DSM (+0,2%) weleens met meevallende eerstekwartaalcijfers langs kan komen. Het koersdoel krijgt daarom een kleine boost van €4 naar €164. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 13%.

(+0,2%) weleens met meevallende eerstekwartaalcijfers langs kan komen. Het koersdoel krijgt daarom een kleine boost van €4 naar €164. Dit impliceert een opwaarts potentieel van 13%. Prosus (+5,3%) profiteert van de koersstijging van Tencent (+5,3%). De Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij heeft een belang van 31% in de Chinese techgigant.

(+5,3%) profiteert van de koersstijging van (+5,3%). De Zuid-Afrikaanse investeringsmaatschappij heeft een belang van 31% in de Chinese techgigant. Defensieve havens zoals Ahold (+0,2%) en Unilever (-0,6%) moeten het niet van dit soort dagen hebben.

(+0,2%) en (-0,6%) moeten het niet van dit soort dagen hebben. De financials hebben wat last van de lagere rentes. ING (-0,1%) en ABN Amro (-0,1%) maken daarom een pas op de plaats.

(-0,1%) en (-0,1%) maken daarom een pas op de plaats. Het is mij een raadsel waarom Basic-Fit (+4,7%) er zo goed bij ligt. Het handelsvolume van 231.000 stukjes is bovengemiddeld.

(+4,7%) er zo goed bij ligt. Het handelsvolume van 231.000 stukjes is bovengemiddeld. Flow Traders (+3,3%) sluit op het hoogste niveau sinds april 2016.

(+3,3%) sluit op het hoogste niveau sinds april 2016. Eurocommercial Properties (+2,8%) gaat sinds de publicatie van de jaarcijfers helemaal los.

(+2,8%) gaat sinds de publicatie van de jaarcijfers helemaal los. KBC verwacht dat de winstgevendheid van Brunel (+3,4%) de komende jaren verder aantrekt. Reden voor de Belgische zakenbank om het koersdoel met €2,30 op te trekken naar €11,80. Het advies blijft 'opbouwen'.

(+3,4%) de komende jaren verder aantrekt. Reden voor de Belgische zakenbank om het koersdoel met €2,30 op te trekken naar €11,80. Het advies blijft 'opbouwen'. Alfen (+3,1%) kent een goede dag, maar is nog ver verwijderd van zijn all time high van €93,50.

Adviezen

ABN Amro: naar kopen van houden - BNP Paribas

Brunel: naar €11,80 van €9,50 en opbouwen - KBC

DSM: naar €164 van €160 en kopen - Kepler Cheuvreux

Eurocommercial Properties: naar €20 van €15 en houden - JPMorgan Cazenove

JDE Peet's: starten met €35 en kopen - Kepler Cheuvreux

KPN: naar €3,20 van €2,90 en kopen - UBS

Marel: naar €6 van €5,80 en kopen - Berenberg

Prosus: handhaven op €160 en kopen - Bank of America

