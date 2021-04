Sentiment op recordhoogte, nieuwkomer Besi bij toppers

BE Semiconductor Industries maakte onlangs zijn entree in de AEX-index. Het chipaandeel behoort deze maand samen met Shell en ASML tot de favorieten in de IEX Bull Bear Enquête.

De stemming onder beleggers is buitengewoon goed. De Bull Bear Indicator slaat uit naar het hoogste niveau in ruim 2 jaar.

Ruim twee derde is positief of zeer positief over de economische ontwikkelingen. Dit was vorige maand 56,2%. Ook wat betreft de aandelenmarkten zit de stemming er goed in: bijna 65% is optimistisch of zeer optimistisch (was 48,8%).

53,2% denkt dat de AEX deze maand met 2% of meer gaat stijgen (was 45%). Voor de langere termijn is het beeld vergelijkbaar met dat begin maart: 58% denkt dat de AEX de komende zes maanden met 3% of meer gaat stijgen.

Bull Bear Indicator

De IEX Bull/Bear Indicator, de optelsom van alle vragen uit de enquête, slaat uit van 55 vorige maand naar 55,8 nu (50 is neutraal, erboven is bullish en eronder bearish). Dat is de hoogste stand in ruim 2 jaar.

Alle verwachtingen op een rij

De volledige uitslag van de IEX Bull/Bear Enquête voor april is als volgt (tussen haakjes de score voor maart):

Economische ontwikkelingen

Zeer optimistisch: 12,3% (was 11,0%)

Optimistisch: 55% (was 45,2%)

Neutraal: 23% (was 27,1%)

Pessimistisch: 8,2% (was 12,1%)

Zeer pessimistisch: 1,5% (was 4,6%)

Aandelenmarkten algemeen

Zeer optimistisch: 10,8% (was 9,5%)

Optimistisch: 53,6% (was 39,3%)

Neutraal: 26,1% (was 31,5%)

Pessimistisch: 7,5% (was 14,3%)

Zeer pessimistisch: 2% (was 5,4%)

AEX komende maand

Omhoog: 53,2% (was 45%)

Neutraal: 37,1% (was 34,5%)

Omlaag: 9,7% (was 20,5%)

AEX komende zes maanden

Omhoog: 55% (was 58%)

Neutraal: 30,7% (was 25,6%)

Omlaag: 14,3% (was 15,5%)

Aandelenkeuzes april

Wat verwachten beleggers van individuele aandelen deze maand? Voor- en tegenstemmen werden tegen elkaar weggestreept.

Zoals gezegd gaan Shell en Besi aan de leiding bij de toppers, gevolgd door ASML. Verder valt staalproducent ArcelorMittal op: die vinden we niet vaak in het linkerrijtje.

Van Unibail-Rodamco verwachten beleggers weinig, dit aandeel staat bovenaan bij de floppers. Just Eat Takeaway en Adyen lijken inmiddels vaste gasten geworden in het rechterrijtje. Ten opzichte van vorige maand neemt KPN de plek van Galapagos in.

Toppers april Stemmen Floppers april Stemmen Shell +62 Unibail-Rodamco -59 Besi +33 Just Eat-Takeaway -44 ASML +26 Adyen -37 ArcelorMittal +22 KPN -20



Deze keer deden 453 beleggers mee aan de enquête, waarvoor onze hartelijke dank!