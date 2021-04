Kost u ook €16 per jaar aan toezicht?

Haha, veeg mij maar op. Ik vind overigens €16 best veel. Niettemin beste pensioenmeneer, zolang de klanten bij de pensioenfondsen - van wie het geld is - nog deelnemer heten en niet klanten, weet ik bijna zeker dat jullie zelf wel meer dan €16 per klant uitgeven. Openheid is trouwens ook best een dingetje.

De overheid kent burgers, de NS reizigers, de zorg patiënten, woningbouwverenigingen bewoners en het onderwijs leerlingen en studenten en ga zo maar door. Laat ik het zo zeggen: overal waar u klant bent, want u betaalt de rekening, maar niet zo wordt genoemd, bent u doorgaans ook geen koning.