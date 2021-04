Het alle chippers in-één-idee

Barron's noemt Applied Materials en Lam Research.

A Bernstein analyst thinks that chip-manufacturing equipment makers are a solid way to play the shortage. https://t.co/2tr2uubbmG — Barron's (@barronsonline) April 1, 2021

Bij ons kunt u terecht bij ASML, ASMI, Besi en het aan de Nasdaq genoteerde NXP. U kunt ze ook in één keer allemaal tegelijk kopen via een indextracker op bijvoorbeeld de Philadelphia Semiconductor Index (SOX). Kijk maar, daar zitten ze dus echt alle grote namen in.

Instappen op een all time high? Klinkt eng, maar gelet op de onstilbare honger van deze planeet naar chips en de investeringsplannen van de sector is het feest misschien nog lang niet over. Want na TSMC $100 miljard) en Intel ($20 miljard) is het wachten op de volgende (Samsung?) groot-investeerder?

De SOX is ook peperduur - 37 keer de huidige winst - maar als de omzetten en winsten ook in die orde van grootte blijven groeien, is er niet veel aan de hand. Het kan natuurlijk ook peak-chippers zijn, want die perfect storm vol in de rug gaat eens liggen. Maar ja, hoeveel staan we dan hoger?