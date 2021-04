BeursVandaag: Gewoon chippers

Bijna alles staat een beetje hoger nu, het ziet er aardig uit na het tax- en infrastructuurplan à $2 biljoen van president Joe Biden.

De S&P 500 kwam gisteren tot 3994,41, maar nee: geen 4K en ook geen nieuwe hoogste slotstand. Het zijn details, misschien kan de index toch met een vier en onze AEX met een nieuwe all-time high op het slot het lange paasweekend in. Morgen zijn alle beurzen dicht. Maandag is alleen de VS open.

Strak ritje trouwens, deze jaargrafiek van de S&P 500. U zou niet zeggen dat het de hele tijd hectisch was en op dagbasis de koersen alle kanten opvlogen. Dat is wat mij betreft ook weer een van die mooie en ongrijpbare dingen aan de beurs: chaos als het om de waan van de dag gaat, strak op lange(re) termijn.



Vandaag moet het van de inkoopmanagersindices industrie in maart komen, de belangrijkste data. Op een tegenvallend China na ziet Azië er goed uit. Wij zijn om 09:00 uur, dan volgt Europa en de VS is er om 16:00 uur met de ISM Manufacturing Index. Vreemd? Morgen is er wel weer het Payroll Report.



De opening ziet er voor de AEX wel aardig uit, wellicht mag u tech verwachten na mooie scores van de Nasdaqjes gisteren én TSMC dat de komende drie jaar $100 miljard gaat investeren. Verder is er nul komma nul bedrijfsnieuws nu, voorbeurs Damrak.



Marktbreed staat bijna alles hoger na dat (technologie)ritje op Wall Street. De dollar is sterk en bitcoin lig min of meer vlak.



De EU rentes neigen hoger, die van de VS lager:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

31 mrt Beurzen New York met winst richting speech Biden

31 mrt Grote bedrijven VS spreken afschuw uit over kieswet Georgia

31 mrt Vliegmaatschappij Delta houdt middelste stoel niet meer vrij

31 mrt WTO positiever over herstel wereldhandel

31 mrt Omgevingsdienst: Tata Steel loosde zonder vergunning kwik

31 mrt Webwinkel Kijkshop.nl is failliet

31 mrt AEX-index grijpt net naast hoogste slotstand ooit

Analistenadvies:

Eurocommercial Properties: naar €20 van €15 (neutral) - JP Morgan

De agenda:

03:45 China Caixin manufacturing PMI mrt 51,0

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen feb +2,0% MoM

09:15 Spanje manufacturing PMI mrt 55,9

09:50 Frankrijk manufacturing PMI mrt 58,6

09:55 Duitsland manufacturing PMI mrt 66,6

10:00 EU manufacturing PMI mrt 62,4

10:30 VK manufacturing PMI mrt 57,9

12:00 OPEC vergadering

14:30 VS wekelijkse jobless claims

16:00 VS bouwuitgaven feb -0,9% MoM

16:00 VS ISM Manufacturing Index mrt 61,2

En dan nog even dit

Terugblik:

Major Wall Street indexes registered their fourth straight quarterly rise, with the S&P 500 reaching an intra-day record high. Read more here: https://t.co/SjyA5TIrYN pic.twitter.com/Tb4qmqYqTg — Reuters Business (@ReutersBiz) April 1, 2021

Alles bij alles:

President Biden proposed a $2 trillion ‘once-in-a-generation’ investment in the world's largest economy that would put corporate America on the hook for the tab. Read more https://t.co/d7te6BL24c pic.twitter.com/j5A5NMizbU — Reuters Business (@ReutersBiz) April 1, 2021

Bedrijfsbelastingen gaan omhoog, er klinkt al protest:

Goed nieuws ook voor onze chippers:

TSMC expects to invest $100 billion over next 3 years to meet chip demand https://t.co/SCWfkFvYmE pic.twitter.com/unCV2fp5G3 — Reuters Business (@ReutersBiz) April 1, 2021

Wij mogen onze handjes dichtknijpen met onze tech...

WATCH: Deliveroo's shares plunged as much as 30% in their trading debut. The IPO was the biggest tech float ever on the London Stock Exchange https://t.co/Wb6VqzmTf8 pic.twitter.com/Y3bukxMp0g — Reuters Business (@ReutersBiz) April 1, 2021

Het gaat goed zolang het goed gaat, zal ik maar zeggen?

In case you missed it: Cathie Wood’s ETFs ditch ownership caps, add SPAC warning in filing late last week. Changes eliminate 30% cap on how much of each fund’s assets could be invested in the securities of a single entity. Ark owns >10% of at least 25comps https://t.co/xMiyT0xxpG pic.twitter.com/fUsnjkvrNM — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 1, 2021

Deutsche Bank heeft de naam, maar deze Zwitser kan er ook wat van...

Credit Suisse lurches from one risk management crisis to the next. Attention is likely to soon turn to accountability for a management team stung by serial fiascos. Scandals at Archegos, Greensill and Wirecard seem symptomatic. https://t.co/wLqeICi6FA pic.twitter.com/EXQIVhxIBy — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) March 31, 2021

Dat zat erin:

Archegos fallout exposes risks from less regulated family offices, says former SEC counsel https://t.co/bQFPK8Pq4K — CNBC (@CNBC) April 1, 2021

Zeg maar, komt er ooit nog een loonprijsspiraal, ofwel inflatie?

WATCH: Here's how forklift driving could soon become an office job with remote-controlled machinery revolutionizing warehouse work https://t.co/dCom4uVc4b pic.twitter.com/gKfYqajiab — Reuters Business (@ReutersBiz) April 1, 2021

Veel plezier en succes vandaag.