Toch wel grappig dat er totaal geen relatie meer is tussen realiteit en TA. Ze kijken alleen omhoog omdat er zoveel vrijbesteedbaar geld is. Kikt eenmaal inflatie in en gaan we opnieuw open met de economie, beseffen we dan dat we niet eeuwig kunnen stimuleren? Vast niet, want de banken en overheden hebben al aangekondigd om rustig af te bouwen. We zullen nog jaren stimuleren en aan het einde van de rit het MKB en grootbedrijf kwijtschelden om weer naar normaal te draaien. Piet Particulier mag een hogere loonbelasting betalen, maar Mr Rich hoeft geen hogere belastingen over zijn 10 huizen te betalen. Zo scheef staat Nederland, waarbij de werkenden meer mogen betalen, terwijl de rijken op hun gat zitten.