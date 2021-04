TA: Klein feestje op Damrak

Bericht delen via:

De Amsterdamse beurs heeft gisteren een nieuw all-time high op de borden gezet. Het oude (intraday) record op 703,18 punten, dat op het hoogtepunt van de dotcom-rally werd bereikt, is hiermee uit de boeken.

Genoeg reden voor een feestje, want niet alleen heeft de AEX-index een nieuwe highscore neergezet, maar het technisch beeld oogt daarnaast sterk genoeg om de komende periode nog hogere koersen te mogen verwachten.

Wat daarbij opvalt, is dat de uitbraak breed gedragen lijkt te worden. Na de Amerikaanse wist recent al de Duitse beurs een nieuw hoogtepunt te noteren en ook de Euro Stoxx 50-index lijkt klaar te staan om boven een belangrijke weerstand te breken. Hoewel het all-time high nog ver weg is voor deze brede index, signaleert een uitbraak wel een sterke technische verbetering.

AEX oogt sterk

De Nederlandse index heeft de afgelopen dagen een sterk koersverloop laten zien. Vrijdag wist de koers met een koersgat uit te breken boven de top van februari en daarmee de aanval op het all-time high van 703,18 punten in te zetten.

Deze week kreeg de aanval verder vorm, waardoor gisteren het nieuwe hoogtepunt kon worden bereikt. Om de opmars voort te kunnen zetten, dient de weerstand eerst overtuigend te worden gebroken en moet de uitbraak ook na de Paasdagen standhouden. Het volgende koersdoel ligt dan rond 728 punten; dit is een berekend koersdoel.

DAX-index lange termijn

De Duitse beurs wist als eerste Europese beurs begin dit jaar een nieuw all-time high te bereiken. (De DAX-index is een herbeleggingsindex, wat inhoudt dat de dividenden niet van de koers worden afgehaald en er dus grotere koerswinsten worden behaald).

De Duitse beurs is recent boven de oude weerstand gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. Opwaarts is er hierdoor ruimte vrijgekomen voor een stijging richting weerstand 16.500,00 punten (berekend koersdoel).

Euro Stoxx 50-index lange termijn

Het Europese beursgemiddelde, de Euro Stoxx 50-index, is de afgelopen maanden hard opgelopen. De beurs heeft hiermee de weerstand van de toppen van de afgelopen jaren bereikt.

Zodra de uitbraak wordt gerealiseerd, zal het beeld verder opklaren en komt er ruimte vrij voor een grotere stijging richting oude toppen uit 2007.

Het sterke koersverloop van deze index geeft aan dat het sentiment onder beleggers op het Europese vasteland positief is.