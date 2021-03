Slotcall: Een nieuwe all-time high!

We did it, een nieuwe all-time high van de AEX (-0,2%). Na exact 7482 kalenderdagen is het vorige intradag record van 703,18 verbroken. Rond het middaguur noteerde de AEX 704,25.

Laten we hopen dat het volgende record iets minder lang op zich laat wachten. Op een recordslot is het in ieder geval nog wel even wachten.

Nee, geen record op het slot. #AEX zet vandaag wel nieuwe (intradag) all time high neer op 704,25 (was 703,18), maar nog geen nieuwe hoogste slotstand ooit (blijft 701,56 uit 2000) pic.twitter.com/RLFDOeMDBd — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 31, 2021

Het is in ieder geval het meest opvallende punt vandaag, want verder is het een vrij nikserige beursdag. Einde kwartaal, dus even een paar scores:

AEX +12,1%

AMX +9,8%

AScX +15,3%

Internationaal is dit vandaag de grote blikvanger. Een minder leuke dag had Deliveroo (-12,7%), de concurrent van Just eat Takeaway. De maaltijdbezorger ging vandaag in London naar de beurs. Voortijd had het bedrijf investeerders aandelen aangeboden voor £3,90 per stuk.

Op de beurs was men minder enthousiast. De koers opende op £3,31 en bereikte enige tijd later zijn dieptepunt van £2,71. Momenteel zweeft de koers rond de £2,90. En dan te bedenken dat Deliveroo hoopte op een aandelenprijs £4,60.

Ekopak

Ekopak (+2%) ging vandaag in België naar de beurs. Vooraf zijn aandelen privé uitgegeven voor €14. Particulieren konden hier niet aan meedoen. De koers opende op €14,70 en na wat geschommel sloot Ekopak op €15,10 per aandeel.

Brunel

Vandaag deelde Brunel (-3,5%) zijn ambitieuze toekomstplannen. De zwaarste coronaklappen zijn gevallen en de detacheerder heeft succes geboekt met zijn kostenbesparingsprogramma. De focus kan nu weer gelegd worden op groei. Vanaf 2022 denkt het bedrijf een omzetgroei van circa 8% te realiseren.

Daarnaast zegt Brunel vanaf 2025 een Ebit-marge van meer dan 6% te behalen. Dit zou een nettowinst betekenen van €50 à €55 miljoen. Met 50 miljoen aandelen zou dat een winst per aandeel van €1 tot €1,10.

HAL

Investeringsmaatschappij HAL (-0,6%) kwam gisteren met jaarcijfers. De cijfers lagen redelijk in lijn der verwachting. Zo daalde de winst per aandeel met 5,5% naar €7,46. Ook het dividend over boekjaar 2020 is met 19% verlaagd ten opzichte van een jaar eerder. Dit komt neer op €4,70 dividend per aandeel.

Verder verwacht HAL nog altijd zijn belang van 76,72% in GrandVision voor 31 juli 2021 verkoopt aan EssilorLuxottica. De twee partijen zijn het echter nog steeds niet eens kunnen worden over de prijs.

Rentes

ECB-president Christine Lagarde daagde ons vandaag een beetje uit met - letterlijke quote - investors can test the ECB as much as they want. Ergo, de rente hoger zetten dus. Getuige de basispuntjes die worden ingeleverd doen ze dat vandaag niet.

Brede markt

Veel rood bij Europese indices. Duitsland (+0,2%) deed het wel prima.

Groene koersen op Wall Street: S&P 500 (+0,6%), Nasdaq (+1,7%) en Dow Jones (+0,1%).

De euro stijgt 0,2% en noteert 1,174 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+1,3%) en zilver (+1,2%) stijgen weer.

Olie: WTI (+0,8%) en Brent (+0,6%) komen weer wat bij van gisteren.

De bitcoin (+0,7%) deed het rustig aan vandaag.

Het Damrak:

Chippers ASMI (+3,6%) en Besi (+2,1%) hadden een mooie dag op het Damrak.

(+3,6%) en (+2,1%) hadden een mooie dag op het Damrak. DSM, dat een gedeeltelijke overname doet, was met -2,4% de grootste verliezer van de AEX.

dat een gedeeltelijke overname doet, was met -2,4% de grootste verliezer van de AEX. Adyen (+1,4%) weer in de plus.

(+1,4%) weer in de plus. Corbion (+3%) is de winnaar van de AMX.

(+3%) is de winnaar van de AMX. In de AScX was dat Avantium (+3,9%).

Adviezen

Core Laboratories: naar €32,40 van €32,20 en kopen - Morgan Stanley

HAL Trust: verkopen met een koersdoel van €129 - Bank Degroof

Ontex: naar €12 van €14 en kopen - Bank Degroof

DSM: naar €150 van €147 en houden - KBC Securities

Miko: naar €145 van €120 en kopen - KBC Securities

Signify: naar €38 van €37 en houden - JPMorgan

Philips: naar €50 van €46 en houden - Independent Research

Aedifica: kopen met een koersdoel van €110 - BNP Paribas

LVMH: naar €640 van €623 en kopen - UBS

