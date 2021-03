BeursVandaag: Laatste dag fraai kwartaal

Op de laatste dag van het kwartaal AEX all time highs, zowel op slot- als intradagbasis: het kan, maar het ziet er nu nog niet naar uit. De futures staan net lager.

Wat het ook wordt vandaag, het waren uitzonderlijke maand- en eerste kwartaal van dit jaa. In maart:

AEX +7,7%

AEX herbeleggingsindex +7,7%

AMX +4,5%

AScX +7,5%



Dit kwartaal/jaar:

AEX +12,3%

AEX herbeleggingsindex +12,6%

AMX +9,5%

AScX +15,5%

Het wachten is op op belasting-, infrastructuur-, groene en technologische plannen van president Joe Biden vandaag en China geeft beter dan verwachte inkoopmanagersindices over maart (productie 51,9 en services 55,3) Eigenlijk houdt de (aandelen)markt zich goed ondanks alles.

Ik denk aan stijgende rente, dollar en inflatieverwachtingen én dat Archegos-schandaal? Bovendien beginnen de IPO's en SPAC's stroever te lopen. Een maand geleden daalden we hier nog op, maar nu zitten we wellicht weer braaf op het spoor van de centrale banken: nog lang lage rentes (en dus aandelen kopen).

Enfin, HAL meldt bij ons in-de-prik-jaarcijfers en had geen nieuws over verkoop GrandVision.

Trompetgeschal, Fastned heeft ook jaarcijfers en maakt meer omzet, maar ook meer verlies bekend. Tja, bescheiden cijfers, maar hele hoge waardering. Ik kan er niet zoveel mee.

Verhip, laatste nieuws: DSM doet een overname.

De opening is net even lager, maar het kan nog alle kanten uit. Mr Market doet nooit aan verzoekjes, maar nieuwe AEX all time highs en S&P 500 4K zou ik zelf wel chique vinden vandaag.

Marktbreed valt vooral een aantrekkende dollar op, bijna alle beurzen doen net even lager, olie ligt goed, goud en zilver bakken er niks van de laatste tijd en bitcoin ligt vlak. Dat zien we ook niet zo vaak.

De rentes houden zich nu gedeisd na een flink ritje gisteren:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:58 Foxconn waarschuwt voor lange periode van tekorten aan onderdelen

07:24 Vertrouwen ondernemers in de industrie neem toe

07:24 Omzet detailhandel in februari een derde lager dan vorig jaar

30 mrt Amerikaanse beleggers wachten op aankondiging Biden

30 mrt Spaartaks volgens rechter niet in strijd met Europese regels

30 mrt Ierse boeren en ondernemers claimen miljoenen van Rabobank

30 mrt Franse justitie zint op miljoenenboete voor IKEA wegens spionage

30 mrt Tesla-truck laat op zich wachten door batterijtekort

30 mrt AEX-index sluit voor het eerst sinds 2000 boven de 700 punten

De AFM meldt deze shorts:

De agenda is vol en ik zie nog niks bij Prosus, cijfers staan wel aangekondigd:

00:00 Prosus jaarcijfers

02:00 China manufacturing PMI mrt 51,0

08:00 VK BBP Q4 (herziend) +1,0% QoQ

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage mrt 6,0%

11:00 EU inflatie CPI mrt +1,3% YoY

14:15 VS ADP banenrapport 550K

15:00 Brunel beleggersdag

16:00 VS pending Home Sales feb -2,6% MoM

16:30 VS olievoorraden -0,27M

22:00 Micron Q4-cijfers (gebroken boekjaar)

En dan nog even dit

Terugblik:

U.S. stocks ended modestly lower as investors pulled out of heavyweight tech stocks, spooked by a new high in Treasury bond yield. Read more https://t.co/xgvDNU4kil pic.twitter.com/mDcxewO2ke — Reuters Business (@ReutersBiz) March 31, 2021

Hoera:

Economisch herstel in zicht. Ruim 2% groei in 2021 en 3,5% in 2022. Maar ook als #coronacrisis straks onder controle is, werken gevolgen nog door. Dat blijkt uit de nieuwste economische ramingen die het CPB op 31 maart heeft gepubliceerd. Lees: https://t.co/y516Uq1ZvO #economie pic.twitter.com/g7Ztp5DSzN — Centraal Planbureau (@CPBnl) March 31, 2021

Gelukkig:

In maart 2021 is de stemming onder ondernemers in de #industrie verbeterd.https://t.co/TbXKDki4Or pic.twitter.com/zChUSRk8cS — CBS (@statistiekcbs) March 31, 2021

Hier alles:

Biden's job and infrastructure plan will fund projects over 8 years -sources https://t.co/KKPZM0vPj5 pic.twitter.com/xrRuIoKpF2 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 31, 2021

Ja, die conclusie was al duidelijk. Goldman Sachs en Morgan Stanley waren vlugger.

In Archegos fire sale, Credit Suisse, Nomura burned by slow exit https://t.co/aNBvbCebVk pic.twitter.com/KqvJVEmGIW — Reuters Business (@ReutersBiz) March 31, 2021

Ja, hij kan moeilijk wat anders zeggen?

BMW has timed its shift to electric cars well and its upcoming products will upend the perception the German carmaker is behind on electrification, CEO Oliver Zipse said. More here: https://t.co/z8wq1nIru2 pic.twitter.com/oUxhpui2jo — Reuters Business (@ReutersBiz) March 31, 2021

Nog een:

Volkswagen will soon be known as 'Voltswagen' in the U.S., effective from May and is intended to flag VW's big move into electric cars https://t.co/7qJ9fmYTSC pic.twitter.com/s2KSBNUDit — Reuters Business (@ReutersBiz) March 31, 2021

Harde cijfers:

Fossil fuel shares drop in value compared with clean energy, think tank says https://t.co/qdCDRl540Q pic.twitter.com/nsu0cFPnvl — Reuters Business (@ReutersBiz) March 31, 2021

Kijk aan:

New data on Covid vaccines shows they're even more effective than we thought https://t.co/eYcXFOXQj3 via @bopinion — Bloomberg (@business) March 31, 2021

Crypto nieuws:

Meer!

Tap into the precision of a smaller-sized bitcoin contract. Introducing Micro Bitcoin futures – launching May 3. https://t.co/o1rYvefPuE pic.twitter.com/HEyWImtggz — CME Group (@CMEGroup) March 30, 2021

De vaart lijkt, zoals ik al zei, even uit IPO's en SPAC's? Bij ons is CTP wel van €14 naar €15 gestegen.

Chinese fintech firm falls as much as 13% in Hong Kong debut https://t.co/WE64J3dycg — Bloomberg Markets (@markets) March 31, 2021

Wie niet?

The Archegos fiasco is latest reminder how superrich investors love leverage https://t.co/x0gHFR8ocv — Bloomberg (@business) March 30, 2021

De uitsmijter:

Winsten van bedrijven in de MSCI Europe per kalender jaar. In tijden van economisch herstel onderschatten analisten het herstel meestal. In alle andere periode zijn ze te optmistisch en worden verwachtingen naar beneden bijgesteld. pic.twitter.com/uE7fzz1JQJ — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 29, 2021

Veel plezier en succes vandaag.