TA: Wel nieuw omzetrecord Nederlandse beurs

De geldstroomindicator van de Nederlandse beurs, die meet hoeveel geld er in de markt kom, staat op het hoogste punt ooit (zie uitleg van deze indicator onderaan deze column).

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, technisch staat de Nederlandse aandelenbeurs op uitbreken.

Buiten voelt het alsof het lente is. Zonnetje op je hoofd, lammetjes in de wei en iedereen loopt weer te stralen met een zonnebril op de neus.

Ook de AEX staat te trappelen voor het hek. Het omzetprofiel geeft nu al aan dat het geld met bakken tegelijk richting aandelen stroomt.

Particuliere beleggers

Het zijn overigens niet alleen de centrale banken en nationale overheden die met biljoenen voor liquiditeit zorgen. Ook particulieren zijn aan het sparen geslagen en hebben inmiddels vele miljarden in hun ouwe sok opzij gezet.

Al dat geld zoekt een weg naar rendement. In de rente, dus met sparen of obligaties, valt nu niet zoveel te verdienen. Al dat verse geld lijkt daarentegen wel in aandelen komen.

Dit zien we terug in de geldstroomindicator. De moneyflow van de Nederlandse beurs, zoals die indicator heet, is namelijk wel doorgebroken. Dit geeft aan dat er nog nooit zoveel geld als afgelopen kwartaal naar Nederlandse aandelen is gevloeid.

De Nederlandse moneyflow indicator staat thans op het hoogste punt ooit. Misschien is dit record wel veel belangrijker dan dat van de AEX, waar iedereen nu op is gefocust.

Op slot

Onze beurs zit op slot, want de barrière van 703,12 punten is nog niet opengezet.

Maar, zoals gezegd lijkt het tij te keren. De hoop op een sterk economisch herstel van de coronacrisis en de versnelling van het vaccinatieprogramma in de Verenigde Staten zorgen voor optimisme bij beleggers. Die beschikken blijkbaar over voldoende geld om beurzen op te stuwen, kijk maar naar de reeks records op Wall Street.



Het is trouwens de hoogste tijd dat ook de AEX gaat doorbreken, want het 'oude' record is al weer bijna 21 jaar ongebroken. In die periode heeft de Nederlandse beurs drie grote crises meegemaakt: de geknapte dotcombubble in 2001, de financiële en economische crisis van 13 jaar terug en de recente coronacrisis.

Vandaag bekijk ik de AEX en de Nederlandse moneyflow.

Nederlandse beurs klopt aan bij weerstand van 703,18

De AEX-index is het all-time high van 21 jaar geleden genaderd, dat rond 703,18 is gevormd. Het hoogste punt dit jaar is gisteren bereikt. Het hoogste punt van dinsdag lag op 702,44 punten.



De AEX wist vorige de stijgende fase te hervatten. Omdat dit met een gap (koershiaat) gepaard is gegaan, kunnen we van een krachtig signaal spreken.

De gap is op de grafiek met het rode cirkeltje gemarkeerd. Een gap is doorgaans een teken van veel dynamiek.

Bovendien is rond de ultrakorte-termijn steun rond 675,50 punten een nieuwe hogere bodem gevormd. Op de grafiek is dit gemarkeerd met de blauwe lijn.

Thans ligt het koersrecord van 5 september 2000 van 703,18 punten onder vuur. Een doorbraak hierboven is slechts een kwestie van tijd.

Ons eerstvolgende berekende koersdoel is 728. Dit koersdoel is berekend op basis van de vlagformatie. Steun ligt rond 647,90 punten (de bodem van 26 februari).







Nederlandse moneyflow-indicator op all-time high

De instroom van vers kapitaal op de Nederlandse beurs komt op gang. De Nederlandse moneyflow-indicator heeft onlangs het hoogste punt ooit bereikt, een nieuwe record dus.

Vanuit technisch perspectief is dit record vele malen belangrijker dan dat van de AEX, waar iedereen nu naar uitkijkt.





Uitleg moneyflow

We gebruiken de moneyflow omdat deze wel degelijk toegevoegde waarde heeft. Ander namen: moneyflow Indicator of geldstroommeter.

Deze indicator, die verborgen koop- of verkoopdruk kan blootleggen, is afgeleid van het volumeverloop van de index in combinatie met het koersverloop. Zo geeft de Moneyflow Indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal.

Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken.

Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

Deze indicator geeft dus de ontwikkeling van het volumeverloop weer. Het volume van een positieve dag (indien de koers hoger sluit dan de dag ervoor) wordt bij de cumulatieve waarde van de indicator opgeteld. Het volume wordt bij een negatieve dag (indien de koers lager sluit dan de dag ervoor) van de waarde afgehaald.

De kracht van deze indicator ligt vooral in eventuele afwijkingen. Stijgt de beurs, maar daalt de moneyflow, dan gaat de rode vlag omhoog. Blijkbaar zijn er dan wel voldoende kopers, maar beschikken ze over beperkte geldmiddelen.

Maar daalt de beurs met een stijgende moneyflow, dan is het opletten. Mogelijk nadert de beurs dan een bodem. Blijkbaar zijn er dan nog wel verkopers, maar onttrekken ze geen geld meer aan de beurs. Dan zou je moeten klaarzitten om bij een trendomkeer toe te slaan.