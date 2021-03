Slotcall: Het heeft (nog) niet zo mogen zijn

Bericht delen via:

Oh wat waren we dichtbij. Om 17:30 stond er zelfs 701,63 op het bord, om vijf minuten later genadeloos hard door de nabeursveiling teruggeschopt te worden tot 701,12 punten. Geen all-time high, voor nu.

Het grappige is dat de NOS de nabeursveiling over het hoofd heeft gezien, waardoor ze momenteel op de voorpagina hebben staan dat de AEX een nieuw record heeft neergezet. Ach, het kan de beste overkomen. Oh wacht, ze hebben het alweer bijgesteld.

Nét niet. In de slotveiling gaat #AEX op 701,12 dag uit, ofwel net geen all time high op slotbasis (701,56 uit 2000) pic.twitter.com/bJ7g4w8uBA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) March 30, 2021

BAM (+0,8%) liet weten dochteronderdeel BAM Swiss te verkopen aan de Zwitserse bouw- en vastgoedonderneming Implenia. De koers reageerde hier echter nauwelijks. BAM lijkt de focus hiermee dichter bij huis te willen leggen.

Wat ook opviel vandaag was ByteDance, het moederbedrijf van de immens populaire app TikTok. Beurshandelaren schatten de waarde namelijk op $250 miljard. Daarmee zou ByteDance meer waard zijn dan ExxonMobil of Coca-Cola. Het concern zou plannen hebben voor een beursgang in HongKong.

Ontex

Luierfabrikant Ontex (-7,4%) moest vandaag dealen met flink rode cijfers. Een Britse zakenbank had niet meer al te veel vertrouwen in een rooskleurige toekomst en verlaagde zijn advies voor Ontex. Gevolg: een koersdaling van 7,4%. Auw.

De zakenbank onderbouwde dit voornamelijk met de – al langer bekende – pijnpunten zoals de stevige concurrentie, de stijgende grondstofkosten, een hoge schuld en valutaire tegenwind.

IEX-aandelenanalist Martin Crum houdt er een andere kijk op na. Zijn analyse leest u hier:

Inpost

Het Poolse InPost (-3,1%) groeit in rap tempo. In het thuisland van InPost behaalde het bedrijf vorig jaar ongekend hoge Ebitda-marges van bijna 40%. Goed nieuws zou je zeggen. Klopt, maar die cijfers blijven natuurlijk niet onopgemerkt en concurrentie is dan ook in aantocht.

Daarnaast is de schuld van het postbedrijf flink gegroeid na de overname van het Franse Mondial Relay. Houd ook rekening met de zwakke zloty, zoals IEX-analist Peter Schutte dat doet in de analyse hieronder:

Rentes

De Amerikaanse tienjaarsrente dendert door. Dit keer trekt de aandelenmarkt zich er nauwelijks iets van aan.

Nederland: +5 basispunten (-0,21%)

Duitsland: +5 basispunten (-0,27%)

Italië: +5 basispunten (+0,69%)

Verenigd Koninkrijk: +5 basispunten (+0,84%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (+1,76%)

Brede markt

Indices in heel Europa zaten in de plus. Sommigen meer dan anderen. Zo deden Duitsland (+1,4%) en Frankrijk (+1,2%) het beide beter dan wij.

De aantrekkende Amerikaanse rente zet de S&P 500 (-0,3%), Nasdaq (-0,3%) en Dow Jones (-0,2%) vermoedelijk wat onder druk.

De euro zakt 0,4% en noteert 1,172 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1,5%) en zilver (-2%) zakten vandaag alweer.

Olie: WTI (-1%) en Brent (-0,8%) deden de groene cijfers van gisteren teniet.

De bitcoin (+2,7%) deed het daarentegen prima.

Het Damrak:

Verzekeraars en banken in de plus door de stijgende Amerikaanse rente: ING (+3,9%), NN Group (+2,5%), ASR (+2,1%), Aegon (+3,2%) en ABN Amro (+1,2%). Met name Aegon heeft baat bij een oplopende Amerikaanse rente.

(+3,9%), (+2,5%), (+2,1%), (+3,2%) en (+1,2%). Met name Aegon heeft baat bij een oplopende Amerikaanse rente. Bank of America breidt zijn belang in NN Group (+2,5%) uit van 3,0% naar 4,4%.

(+2,5%) uit van 3,0% naar 4,4%. Er was herstel te zien bij Adyen (+1,1%).

(+1,1%). Nog geen zicht op versoepelingen, maar de aandeelhouders van Unibail Rodamco (+4,1%) nemen alvast een voorschot.

(+4,1%) nemen alvast een voorschot. Ondanks dat DeGroof Petercam Besi van de kooplijst schrapt, sluit het aandeel 1,5% hoger.

van de kooplijst schrapt, sluit het aandeel 1,5% hoger. Het lijkt slechts een kwestie van tijd voordat Air France-KLM (+3,8%) nieuwe overheidssteun ontvangt.

(+3,8%) nieuwe overheidssteun ontvangt. Een flink hoger koersdoel van Citi zorgt voor een flinke koersklim bij AMG (+5,6%).

(+5,6%). Fitch heeft het vooruitzicht voor de kredietwaardigheid van OCI (+0,4%) verhoogd van negatief naar stabiel. De BB-rating blijft gehandhaafd.

Binnen de AScX (-0,1%) zakten voornamelijk ForFarmers (-2,7%) en Accell (-2,4%).

(-2,7%) en (-2,4%). HAL (+2,0%) presenteerde zojuist de jaarcijfers over 2020. Morgenochtend zal analist Niels Koerts langskomen met een analyse.

(+2,0%) presenteerde zojuist de jaarcijfers over 2020. Morgenochtend zal analist Niels Koerts langskomen met een analyse. De aandeelhouders van Kiadis zijn akkoord met het bod van Sanofi.

Adviezen

Adyen: naar €1.700 van €1.500 en houden - Berenberg

AMG: naar €40 van €27 en kopen - Citigroup

Besi: naar houden van kopen en €73 - Bank Degroof

Ontex: naar houden van kopen en naar €9,70 van €14,10 - Barclays

