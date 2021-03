BeursVandaag: Ongelooflijk

De opening lijkt hoger te worden, de AEX hoeft haar spreekwoordelijke kont maar te keren en er staan nieuwe all time highs op dag- (703,18) en slotbasis (701,56).

Intussen lijkt het Arcehgos schandaal zich te beperken tot Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Nomura, Credit Suisse, ViacomCBS, Disvocery, Shopify, Baidu en iOiyi. Schandaal? Ja, want het fonds kocht geen aandelen, maar handelde in CFD's?! Dit gaat zeker een (SEC en Congres?) staartje krijgen.

Kortom, Archegos draaide p dollartekens in de ogen en het snelle geld in gedachten. Dit is toch niet waar u en ik het eerste aan denken bij een family office? Vraag is nu op de markten hoeveel van zulke constructies, fondsen die zo mogen opereren van hun bank, er nog meer in de markt zijn. Bloomberg:

Much of the leverage used by Archegos was provided by banks including Nomura and Credit Suisse through swaps and so-called contracts-for-difference, according to people with direct knowledge of the deals. It means Archegos may never actually have owned most of the underlying securities -- if any at all.

U kent de mooiste quote misschien van Charlie Munger:

There is only three ways a smart person can go broke: liquor, ladies, and leverage.

Bij deze en hoeveel rode vlaggen en excessen kent deze bull market wel niet? Heel veel. Intussen is op de brede markt het rente- en inflatieverhaal nog niet voorbij? Zie hier de toch weer opgelopen VS tienjaarsrente:

De inflatieverwachtingen zitten ook nog in de opgaande trend:

Grondstoffen zijn (in dollars) echter aan het zijwaartsen, hier de Bloomberg Commodity Index:

Er is weer weinig nieuws op het Damrak, maar nieuweling InPost meldt zich met cijfers. De groei zit er goed in, dat zeker.

De opening ziet er goed uit. Dat de koersen met zo'n schandaal - want wat voor voetzoekers zijn er nog meer in de markt? - als Archegos goed blijven liggen, zegt iets over de kracht van de beurs?

Marktbreed valt vooral de stijgende dollar op na een nikserig dagje Wall Street. Azië ligt goed, vooral Hong Kong. Commodities moeten terug.

De rentes dan, die stijgen zomaar weer flink. In Frankfort gaan ze er nu even goed voor zitten, denk ik.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:53 'Britse oud-Premier Cameron onder vuur voor banden met Greensill'

07:49 Afzetprijzen industrie voor eerst sinds begin pandemie gestegen

07:49 Bouwer BAM verkoopt Zwitsers dochteronderdeel

29 mrt Hedgefundschandaal houdt Wall Street opnieuw bezig

29 mrt Action blij met loskomen Ever Given, geen zorgen over leveringen

29 mrt Shell enige eigenaar windpark voor kust Egmond na deal Vattenfall

29 mrt 'Klus Suezkanaal heeft geen effect op jaarwinst Boskalis'

29 mrt Het duurt nog dagen voor file bij Suezkanaal opgelost is

29 mrt AEX sluit net onder grens 700 punten

Analistenadvies:

Adyen: naar €1700 van €1500 (hold) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met HAL en de eerste schatting van de Duitse inflatie over deze maand:

14:00 Duitsland inflatie CPI mrt +0,5% MoM

16:00 VS Conference Board consumentenvertrouwen mrt 96,0

18:00 Hal Trust jaarcijfers

En dan nog even dit

De terugblik. de S&P 500 kreeg weer net niet 4000 op het bord:

The S&P 500 ended just slightly lower with bank shares falling amid warnings of potential losses to the tune of billions of dollars from a hedge fund's default on margin calls. Read more https://t.co/8RSm9Q5UQd pic.twitter.com/hpm6pWIJG9 — Reuters Business (@ReutersBiz) March 30, 2021

Ja!

De afzetprijzen van de Nederlandse industrie waren in februari bijna 1 procent hoger dan in februari 2020. https://t.co/pQVDsZLaes pic.twitter.com/rGoH9FJQm9 — CBS (@statistiekcbs) March 30, 2021

Zo dus:

What might be the largest margin call in history is ringing fresh alarm bells among those worried about hidden leverage and its potential to fry the financial system https://t.co/9hlayOA8x0 — Bloomberg (@business) March 30, 2021

FT ook nog even:

Archegos banks discussed co-operation to head off selling frenzy - https://t.co/8BoOJlmRRX via @FT — Katie Martin (@katie_martin_fx) March 30, 2021

Vink:

Shipping traffic through Egypt’s Suez Canal resumed after a giant container ship which had been blocking the busy waterway for almost a week was refloated. More here https://t.co/lkJD2udfQ0 pic.twitter.com/3KRI4sJsqG — Reuters Business (@ReutersBiz) March 30, 2021

Weer eentje:

Visa said it will allow the use of the cryptocurrency USD Coin to settle transactions on its payment network. The move comes as finance firms take steps to make more use of cryptocurrencies for investment and payment purposes. More here: https://t.co/5weiwkv1iu pic.twitter.com/1WRaSHUz4T — Reuters Business (@ReutersBiz) March 30, 2021

Wow!

Robinhood traders pack a punch five times size of their assets https://t.co/IuNSuZlFYa — Bloomberg Markets (@markets) March 30, 2021

Voor altijd gratis geld?

Silicon Valley leaders think A.I. will one day fund free cash handouts. But experts aren’t convinced https://t.co/RyzMlyLuDi — CNBC (@CNBC) March 30, 2021

Veel plezier en succes vandaag.