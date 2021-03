TA: Slappe chips

The every thing bubble was nog niet every thing, want nu komen ook de yields er bij. Het was ook een beetje zielig dat ze er niet bij mochten zijn, bij de grote groep van stijgers. Archaos is nog geen chaos, behalve voor een Japanse en Zwitserse financial, voor Archaos zelf en voor de fondsen waarin ze zaten. Verder gaan we door met biljonairs multi biljonairs nog gelukkiger maken. En dat is een goed kapitalistische uitgangspunt! Biljonairs love central banks - en wij ook.VIX lat op 22.2. Morgen gaat de lat lager. VIX blijft laag tot zeer laag liggen op de grafiek, behalve wat tijdelijke zuurstofmomenten komen ze niet verder dan dat. Maar het blijt oppassen daar. Stieren zijn weer aan het rennen. Splash for Cash. Een soort oud Hollands koek happen maar dat met geld.