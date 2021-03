TA: Slappe chips

Bericht delen via:

De halfgeleidersector heeft de beurs flink omhoog getrokken. Bij enkele chippers zijn de oude koersrecords gesneuveld. Maar let goed op, want de omzetten laten het afweten.

Het lijkt erop dat de nieuwe hoogtepunten zijn bereikt zonder de bijbehorende sterke omzetten. Onder normale omstandigheden hoort het omzetprofiel de trend te bevestigen.

Vandaag bekijk ik enkel Nederlandse halfgeleiders, met meer dan gewone belangstelling voor de omzetverloop. Het is nog niet dramatisch, maar nodigt wel uit tot enige argwaan.

ASML breekt door de weerstand €502,60

ASML heeft de weg omhoog gekozen nu de voormalige barrière is gebroken. Hierbij is een verbetering opgetreden richting weerstand €600,00 (berekend koersdoel). Steun zien we rond €431,85 (bodem van 18 januari).

De moneyflow loopt op korte termijn wat op. Dit wijst wel op de instroom van vers kapitaal, maar zolang deze indicator geen nieuwe highs neerzet, is enige argwaan geboden.

ASMI: tussentijds herstel binnen de zijwaartse fase

ASMI komt er technisch bezien wat beter bij te liggen, nu de correctieve fase wordt afgebroken. Voor een nieuwe verbetering is een doorbraak boven weerstand €254,90 (top van 16 februari) noodzakelijk.

Belangrijk is dat steun €192,20 (bodem van 28 januari) intact blijft. De moneyflow stabiliseert na een daling. Dit geeft aan dat de uitstroom van geld uit ASMI afneemt.

Besi breekt nipt boven de voormalige weerstand

Besi heeft de top van februari net gebroken. Deze doorbraak is nog te klein om een nieuwe verbetering aan te geven. Een harde voorwaarde voor een belangrijke verbetering van het technische plaatje is dat Besi erin slaagt om boven deze oude horde te blijven.

Dan mag een positief koersverloop verwacht worden richting weerstand €85,00 (berekend koersdoel). Steun ligt op €55,64 (bodem van 5 maart). De moneyflow van Besi krult wel omhoog en zet zelfs een nieuw high neer. Dit geeft aan dat er sprake is van instroom van vers kapitaal. Besi is de enige chipper waarvan het omzetverloop het positieve technische plaatje ondersteunt.