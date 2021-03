Slotcall: Toch niet weer 20 jaar wachten?

Bericht delen via:

We hebben er ruim 20 jaar op moeten wachten, maar de AEX (+0,2%) is vandaag dan eindelijk weer door de 700 punten gebroken. Na een sterke opening schommelde de koers het grootste gedeelte van de dag rond die befaamde mijlpaal van 700 punten.

Net zoals in 2000 dook de hoofdindex alweer snel onder deze magische barriere. Laten we hopen dat we niet weer 20 jaar moeten wachten. Er waren geen aanzienlijke uitschieters die de AEX vandaag tot deze hoogte dreven. De dungezaaide agenda draagt daaraan bij.

Goed nieuws kwam vandaag ook uit Egypte, waar met hulp van Boskalis (-1,3%) de klemzittende Ever Given los is gekomen. Het 224.000 ton wegende containerschip vaart inmiddels op eigen kracht en ook de rest van de scheepvaart komt weer op gang. Het aandeel wordt voor het harde werk echter niet beloond.

Minder goed nieuws uit Tokio. Daar ging het vandaag flink mis bij Nomura. De koers van Japanse investeringsbank dook met 16,3% naar beneden, nadat het aangaf een verlies van ongeveer $2 miljard te hebben geleden op transacties met een niet genoemde Amerikaanse klant.

Air France-KLM

Dat vliegmaatschappij Air France-KLM (+0,4%) in de problemen zit is bij de meesten inmiddels duidelijk. Een nieuwe kapitaalinjectie is noodzakelijk en lijkt nabij. Afgelopen jaar steeg de nettoschuldgraad van €4,9 miljard tot €11 miljard.

Een deel van de uitstaande schuld zal worden omgezet in aandelen, waardoor flinke verwatering op de loer ligt. Het regent verkoopadviezen. Citigroup hanteert zelfs een koersdoel van €0,10, waarmee de bank in feite zegt dat Air France-KLM technisch failliet is.

Of IEX-analist Niels Koerts dat ook vindt leest u hieronder:

Alibaba

Er is de laatste tijd veel rumoer rond Chinese techaandelen, vooral bij die met een notering in de Verenigde Staten. Toch verwacht aandelenanalist Paul Weeteling geen Amerikaanse beursexit, simpelweg omdat China en de Verenigde Staten elkaar nodig hebben.

Door de groei van China’s interne markt is het land steeds minder afhankelijk, dit biedt kansen. Ook wordt de komende jaren flinke omzetgroei verwacht. Tegelijkertijd zijn beleggers niet al te blij met de geregelde bemoeienis van China bij grote bedrijven zoals Alibaba.

Het aandeel noteert tegen 19 keer de verwachte winst over het gebroken boekjaar 2021/2022. Lees hieronder wat Weeteling van Alibaba en de bijbehorende risico’s vindt:

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier gaan in een brede lijn omhoog.

Nederland: +3 basispunten (-0,26%)

Duitsland: +4 basispunten (-0,32%)

Italië: +3 basispunten (+0,65%)

Verenigd Koninkrijk: +3 basispunten (+0,79%)

Verenigde Staten: +4 basispunten (+1,70%)

Brede markt

Ondanks de aangetikte 700 punten deed de AEX (+0,2%) het iets minder goed dan veel andere Europese indices: Duitsland (+0,5%), Frankrijk (+0,6%).

In verband met de Archegos margin call zakten de koersen op Wall Street vandaag: S&P 500 (-0,4%), Nasdaq (-1,0%) en Dow Jones (-0,2%). Anderzijds werden er afgelopen vrijdag nog nieuwe records op het bord gezet. Met een gezonde correctie is dus niets mis.



De euro zakt 0,1% en noteert 1,178 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1,2%) en zilver (-1,7%) zakten vandaag beiden weg.

Olie: WTI (+0,5%) en Brent (+0,2%) blijven aardig liggen.

Bitcoinliefhebbers (+5,0%) kunnen in hun handen wrijven.

Het Damrak:

De Nederlandse banken ING (-0,6%) en ABN Amro (-1,3%) zijn gelukkig niet het slachtoffer van het Archeos drama. Dat geldt niet voor Deutsche Bank (-3,8%) en Societe Generale (-2,8%). De grootste bleeder is Credit Suisse (-15,0%). De Zwitsers vrezen een grote verliespost.

(-0,6%) en (-1,3%) zijn gelukkig niet het slachtoffer van het Archeos drama. Dat geldt niet voor (-3,8%) en (-2,8%). De grootste bleeder is (-15,0%). De Zwitsers vrezen een grote verliespost. Defensieve waarde-aandelen zoals Ahold (+1,1%), Heineken (+1,1%) en Unilever (+1,6%) worden opgepikt. Een duidelijke verklaring kan ik hier echter nog niet voor vinden.

(+1,1%), (+1,1%) en (+1,6%) worden opgepikt. Een duidelijke verklaring kan ik hier echter nog niet voor vinden. Technologiefondsen zoals Adyen (-1,7%) en Just Eat Takeaway (-1,3%) staan daarentegen wat onder druk. Misschien heeft het iets te maken met de aantrekkende rentes. Hoewel, de uitslagen zijn niet bepaald schokkend.

(-1,7%) en (-1,3%) staan daarentegen wat onder druk. Misschien heeft het iets te maken met de aantrekkende rentes. Hoewel, de uitslagen zijn niet bepaald schokkend. De champagnefles mag bij Besi (+0,7%) ook weer worden ontkurkt. Weer een nieuw record. Ik ben de tel inmiddels kwijtgeraakt.

(+0,7%) ook weer worden ontkurkt. Weer een nieuw record. Ik ben de tel inmiddels kwijtgeraakt. De analisten van UBS verlagen hun taxaties voor Tencent en daardoor komt het koersdoel van Prosus (-1,0%) €3 lager uit. Niettemin is het koersdoel van €123 ruimschoots voldoende voor een koopadvies.

(-1,0%) €3 lager uit. Niettemin is het koersdoel van €123 ruimschoots voldoende voor een koopadvies. PostNL (+3,6%) dendert door naar een all time high. Precies een jaar geleden stond er nog €1 op het bord.

(+3,6%) dendert door naar een all time high. Precies een jaar geleden stond er nog €1 op het bord. Eurocommercial Properties (-1,0%) koelt wat af na de euforie van afgelopen vrijdag.

(-1,0%) koelt wat af na de euforie van afgelopen vrijdag. Avantium (+6,7%) heeft er sinds de publicatie van de jaarcijfers zin in.

(+6,7%) heeft er sinds de publicatie van de jaarcijfers zin in. Lokaal straalt DGB Group (+9,3%) op het nieuws dat niemand minder dan Nigel Farage is toegetreden tot de Raad van Commissarissen.

Adviezen

Ahold: naar €24 van €25,50 en houden - Jefferies

Prosus: naar €123 van €126 en kopen - UBS

