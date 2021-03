Archegos, AEX 700 en wat is uw risico?

AEX 700 en dan een risk event van jewelste, het zou zomaar een signaal uit de hemel kunnen zijn. De cursieve zinnetjes hieronder pik ik van FT, maar Bloomberg heeft hetzelfde verhaal. Het is niet voor het eerst dat Goldman Sachs en Morgan Stanley net even sneller reageren dan de concurrentie.

Om de parallel met 2000 en AEX 700 te maken: ABN Amro belde op de maandag na de beursgang van WorldOnline ook naar Goldman Sachs. Dat was om samen de dalende koers op te vangen. Althans, dat dacht, zo gaat het verhaal, ABN Amro. In Londen nam Goldman Sachs de telefoon niet meer op en de rest is geschiedenis. FT:

Other prime brokers that had provided leverage to Archegos said the problems at Nomura and Credit Suisse related to being slower in offloading share blocks into the market compared with their peers, notably Goldman Sachs and Morgan Stanley.

An executive at a Wall Street bank in Hong Kong said: “It is unclear why Nomura sat on their hands and racked up these large losses.” Another Tokyo-based banker said the extremely high level of leverage Nomura appeared to have extended to Archegos was “baffling”.

Nomura heeft zitten slapen? Wie weet, maar ook dat zou niet voor het eerst zijn in een bull market... Ik vind geen bevestiging of onderstaande correct is, maar dit is een betrouwbaar account. Dit zou de portfolio zijn. U ziet er ook defensieve namen en Dividend Aristocrats tussen staan, maar u ziet ook in één oogopslag dat dit offensief is.

In het liveblog vandaag gaf ik ook al leverage, ofwel hefbomen, de schuld. Onderstaande meneer heeft echter iets meer statuur dan ik, somt nog wat meer op en ja, hij had dit ook in 2000 kunnen zeggen. Vandaar dat ik ook die parallel trek. Ook toen was greed sterker dan risicoperceptie.

We kennen het allemaal en we balen er allemaal van: er zijn altijd koersen die harder gaan dan wat wij hebben en probeer dan maar eens gedisciplineerd te blijven. Ik kaffer mezelf ook uit dat ik een jaar geleden geen tech heb gekocht en niet een paar rooie in bitcoin heb gegooid, toen iedereen het afschreef.

Ik heb de verleiding echter weerstaan om alsnog in te stappen, maar ook deze eigenschap heb ik ooit met mijn eigen geld aangeleerd. Dit is nu al jaren mijn motto: ik beleg met beheersbaar risico (lees: ik wil goed slapen) voor mijn pensioen en niet om het hoogste rendement te halen en om gelijk te krijgen.

Wat is uw motto? Misschien is juist AEX 700 een mooie gelegenheid daar nog even over na te denken. De vorige keer kwam de beer namelijk vervolgens drie jaar lang met gevel en al de vloer op. Iedereen die toen met verhoogd risico, leverage en louter tech-aandelen bezig was hebben we nooit meer terug gezien op de beurs.

The #Archegos drama involves a classic mix of massive leverage, concentrated positions, derivative overlays, forced deleveraging and distressed sales

Pain has been felt so far only in a handful of stocks.

What happens next depends on remaining sales and related contagion channels pic.twitter.com/aErUVylki7 — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) March 29, 2021

Het hoeft niet, maar dit kan vervelende gevolgen hebben, Bij de zakenbanken is natuurlijk het hele weekend doorgewerkt om te kijken of er nog meer klanten, fondsen en partijen verhoogd risico lopen. Hopen maar. Het kan bij deze ene naam Archegos blijven, maar het kan zijn dat dit een olievlek wordt.

En oh ja, risk happens fast. Dat weten ze nu ook weer bij Archegos, Nomura en Credit Suisse. Kijkt u zelf ook uw porto nog even na op wat voor risico dan ook en dan vooral technologie en valuta, ofwel met name emerging markets. Turkije gaf vorige week een voorbeeld van hoe hard dat kan gaan.

Ik noem maar wat, misschien winst nemen op Tesla als dat samen met ASML uw halve porto in beslag neemt. Want twee waarschuwingen in één week: u bent gewaarschuwd dat wat hard omhoog kan gaan, nog harder kan inzakken. Intussen staat Viacom pre-market +6,7%, want anderen zien dit weer als koopje.