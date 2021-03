"De AFM weer versus DeGiro"

AFM: witwassen is stout, maar handelen in vervalste aandelen (GameStop) en doorverkopen van handelsdata is helemaal OK. Ook tijdelijk even de koopkant voor particulieren uitzetten om een aandeel te crashen om de positie van hedge funds te redden is geen enkel probleem voor de AFM (januari 2021, GameStop short squeeze).



Binnenkort systeemcrash en de AFM zal weer doen of haar neus bloedt.



Zelf regulatie is een farce.