TA: Koersrecords Nederlandse beurs (II)

By the Rivers of Nomura. Koersje -16.8%. Dat hadden ze bij hun eigen koers niet verwacht. DAXie en AEXie gaan snel. Mooi om te zien. AEXie door de (S)chippers die blijven doorstijgen en de waarderings realiteit kwijt zijn geraakt. Voor alle duidelijkheid - die sectoren zitten lange tijd in een steeds groter wordende markt en nu nog steeds, dus het gaat goed met ze, maar die beurswaardes die aan ze toegekend worden zijn enorm. Als die markt straks overflowed gaat worden door te massale investeringen gaat het zo weer de andere kant op. Op dit moment is China nog geen concurrent, maar als dat over een paar jaar wel gaat gebeuren, dan pas komt de Grote Schade. Ik wacht nog met shorts extra kopen. VIXIe stort geheel weer in. Europese futures trekken door hoger en hoger na een mindere opening. Kortom het Gratis Geld bljift aan de macht. En zolang dat gebeurt vandaag is het kijken, kijken en juist geen extra shorts kopen. Nasdaq future redelijk rood. Dus voorlopig zetten ze daar de downtrend door. AEX en DAX proberen uit te breken. Dow Jones future nog niet. Maar een positieve Europese beurs kan de Down Jones fans helpen.

Zoals genoemd. VIXie lat zet ik op 22.6. De lat zakt agressief, maar de koers van de VIX ook. Op dat gebied houden ze elkaar in evenwicht. Gooi de AEX maar open.