TA: Koersrecords Nederlandse beurs (II)

Afgelopen vrijdag sloot de AEX-index, in de gewone beurshandel, minder dan 1% van een nieuw all-time high af.

Vrijdagavond nabeurs noteerde de AEX wel een nieuw all-time high, maar dat was op basis van de virtuele stand. Uiteraard telt dat niet echt, maar het geeft wel aan dat de stemming onder Nederlandse beleggers opperbest is.

Het oude koersrecord van de AEX is alweer van 21 jaar geleden. Op 5 september 2000 noteerde de AEX een intraday high van 703,12 punten.

In het koersverloop volgt de AEX de Nederlandse herbeleggingsindex, die afgelopen vrijdag al doorbrak en een nieuw record neerzette. Dit koersrecord telt wel en geeft mijns inziens goed aan wat we voor de AEX de komende tijd mogen verwachten.

Zwoele lente in aantocht

De technische plaatjes voor Nederlandse aandelen zien er nog prima uit: zoals eerder aangegeven staan de langetermijn-uptrends nog steeds fier overeind. De kou zat enkel in de kortetermijn-aarzeling, maar nu dient zich een zwoele lente aan.

Technisch bezien is de opmars van de beurzen nog steeds in volle gang en kloppen we aan de deur van een doorbraak van de recordstand van 2000. En als vaste lezer van deze rubriek weet u dat we nog steeds rugwind hebben van het seizoenseffect. In de periode tussen oktober en april doen de meeste beurzen het doorgaans veel beter dan in de andere maanden.

Toen de horrormaand oktober nog in volle gang was, viel al op dat de beurs ging voorsorteren op nieuw koersrecords.

Vandaag bekijk ik de Nederlandse AEX, zowel vanuit de korte termijn (waar we met een gap uitbreken), maar ook vanuit de sterke meerjarige plaatjes.

AEX kort

De Nederlandse beurs klopt aan bij de weerstand 703,18 punten.

De AEX-index wist eind vorige week de stijgende fase te hervatten nadat de korte consolidatie aan de bovenzijde werd verlaten. Aangezien dit met een gap (koershiaat) gepaard is gegaan, kunnen we van een krachtig signaal spreken.

Technisch van groot belang is dat de ultrakortetermijnsteun rond 675,50 punten een nieuwe hogere bodem afbakent, op de grafiek gemarkeerd met de blauwe lijn. De oude uptrend is dus weer opgepakt, waardoor het koersrecord van 5 september 2000 op 703,18 punten onder vuur ligt.

Een doorbraak hierboven is slechts een kwestie van tijd. Ons eerstvolgende berekende koersdoel is 728 punten. Dit koersdoel is berekend op basis van de vlagformatie die eind oktober isgevormd.

AEX lang

In de recente correctie vormde de AEX-index een hogere bodem binnen de stijgende trend. Omdat de AEX de hogere bodem bovendien boven de top van 21 februari 2020 rond 632,12 punten wist te vormen, is het koopsignaal gevalideerd.

Hiermee heeft de AEX dus een succesvolle pullback achter de rug en is het technische beeld bevestigd. Zodra het all-time high rond 703,18 punten (van september 2000) breekt, komt het volgende koersdoel rond 728 punten te liggen.

De berekening van het koersdoel van 728,20 punten komt als volgt tot stand. Belangrijk is dat de AEX in oktober vorig jaar opwaarts uit een vlagformatie is gebroken. De vlag hebben we gemarkeerd met de twee blauwe lijnen.

Het koersdoel berekenen we vervolgens door eerst de afstand tussen de coronabodem van maart 2020 (389,60 punten) en de top van de vlag (589,40 punten) uit te rekenen. Die bedraagt 199,80 punten.

Deze uitkomst tellen we op bij de bodem van de driehoek op 528,68 punten. Dit zou dan een theoretisch berekend koersdoel van 728,20 punten opleveren.