BREKEND: AEX virtueel boven de 700

Het staat er echt: onze IEX 25-index (de 24 uur per dag doortellende benadering van de AEX) noteert boven de 700. Daarmee is de All Time High van de echte AEX, die helaas pas maandagochtend weer begint te lopen, echt binnen handbereik. De recordstand van 703,18 intraday, die op 5 september 2000 werd behaald sneuvelde dankzij een ijzersterk slot op Wall Street vanavond al op een haar na. Officieus dan: de AEX-index zelf staat sinds het slot vanmiddag op 696,62. U kunt de IEX 25-index volgen op de voorpagina van IEX, via de IEX ONE Monitor en in de app. Voor de echte AEX wordt het een razendspannende opening maandagochtend.

Pieter Kort is hoofdredacteur van IEX Media. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Klik hier voor een overzicht van de beleggingen van de IEX-redactie.