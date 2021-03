Slotcall: Het gaat gebeuren

De AEX (+1,7%) ligt ruim op schema om volgende week zijn all time high van 703,18 punten te verbreken. Nog zo'n dag en we gaan er dubbel en dwars overheen.

De Amerikanen prikken vrolijk door en banken mogen van de Federal Reserve weer net zoveel dividend uitkeren als ze zelf willen. In Europa zijn we helaas nog niet zo ver, maar toch nemen de markten alvast een voorschot op een leven na corona.

Vanuit Duitsland kwam er vanochtend ook goed nieuws langs. De IFO-index, die aangeeft hoe het met de Duitse economie is gesteld, kwam hoger uit dan verwacht. Er rolde een stand van 96,6 uit de bus, terwijl de markt rekende op 93,2.

Als de economische vooruitzichten aantrekken, is ArcelorMittal (+8,7%) de place to be. Hetzelfde geldt trouwens voor onze chippers. ASML (+5,2%) en Besi (+2,8%) zetten zelfs een hoogste koers ooit op het bord.

Eurocommercial Properties

De knaller van dag is Eurocommercial Properties (+6,1%). Een grote meevaller is dat het bedrijf zijn winkelcentra in de tweede jaarhelft slechts 0,9% hoefde af te waarderen. Over het gehele jaar vond er een afwaardering plaats van 3,8%.

Dat is niet onaardig voor een periode waarin letterlijk alles tegen zit. Een punt van aandacht is de hoge schuldgraad van 43,8%. Het management heeft zich als doel gesteld om het schuldniveau terug te brengen tot onder de 40%.

Mede daarom is het cashdividend van €0,50 (yield 2,7%) beperkt. ECP keert tevens een stockdividend van circa 5,5% uit. Iedere belegger krijgt immers 1 aandeel ECP voor elke 18 aandelen die hij in bezit heeft. Hierdoor stijgt het aantal uitstaande aandelen, maar houdt ECP meer geld binnenboord.

Of er kansen liggen voor beleggers, leest u in het onderstaande artikel.

IEX-Beleggerspodcast

Het is weer vrijdag en dus is het tijd voor een nieuwe podcast. Arend Jan en ik bespreken op luchtige wijze de belangrijkste beursontwikkelingen van de afgelopen week.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

Waarom de Nederlandse beurs het zo goed doet

Chippers in de lift

Cijfers Eurocommercial Properties

Onno doet een stapje terug

Boskalis wereldnieuws

Tip van de week

Chinese aandelen onderuit

Prosus

KPN

Groen licht GrandVision

De samenwerking tussen Coolblue en HAL

Luister de podcast op Spotify, Google Podcasts en Apple Podcasts.

De weeklijstjes

AEX deze week: +2,2%

AEX deze maand: +6,8%

AEX dit jaar: +11,5%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: +11,8%

Oranje boven

De AEX laat de overige Europese beurzen zijn hielen zien. Indexbeleggers mogen ASML (+11,3%) hiervoor bedanken. De chipgigant heeft een weging van 15% en zet de hoofdindex deze week zelfstandig 1,7% hoger.

Verder gaan de rentes omlaag en laat de bitcoin (-8,1%) een veer. De dollar trekt ook aardig aan en daar hadden we in december toch geen rekening mee gehouden.

Destijds rekende iedere analist op een verder daling. Het tegendeel is waar. Dit jaar wint de wereldreservemunt 3,4% ten opzichte van euro.

AEX

De chippers stralen terwijl klassieke waarde-aandelen juist achterblijven. Royal Dutch Shell (-3,1%), Heineken (-2,8%) en Unibail Rodamco (-3,3%) zijn hiervan het voorbeeld.

Randstad (-1,5%) ging deze week €1,62 ex-dividend. Hiervoor gecorrigeerd resteert er een minieme plus van 0,5%. KPN (+1,1%) ging maandagochtend 11% omlaag, maar sluit uiteindelijk positief af. De overnamefantasie is dus nog niet verdwenen.

AMX

Onno doet een stapje terug bij Galapagos (-5,8%) en hetzelfde geldt voor het aandeel. Strengere lockdowns is Frankrijk en ook geen versoepelingen in België en Nederland. Slecht nieuws dus voor Basic-Fit (-4,3%).

ASCX

ING zet Brunel (+5,1%) op de kooplijst en verhoogt zijn koersdoel met 75% naar €14,25. Deze koersstijging is een logisch gevolg. Sif (-7,1%) noteert daarentegen in de onderste regionen. Een duidelijke trigger kan ik echter niet vinden.

Bedankt voor uw bezoek en reacties. Dit weekend schrijft Martin de vooruitblik. Fijn weekend toegewenst!