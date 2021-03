BeursVandaag: ATH in zicht

Het ziet er goed na een plotse rally op Wall Street, alles staat nu hoger.

Aandelen gaan lekker, commodities ook, de rentes lopen echter ook op, de dollar trekt aan en dat alles op een mix aan goede berichten uit de VS, heet het. Kan geen kwaad, onze AEX zit al een week of twee in een impasse en kan misschien vandaag jaartop 689,24 uitnemen. Daarboven lonkt all time high 703,18.

Er is meer. Dit is de fantasie nu in de markt, Xiaomi doet +8,8% in Hong Kong en hoe zou de sfeer bij Apple zijn?

Exclusive: Chinese smartphone maker Xiaomi to make EVs using Great Wall's plant - sources https://t.co/47zBwdBk2e pic.twitter.com/6xfDE7LsOY — Reuters Business (@ReutersBiz) March 26, 2021

En dan is dit er ook nog, hier is de grap ook wel vanaf. CEO Peter Berdowski van Boskalis is gisteren wereldberoemd geworden met zijn woorden dat het weken kan duren. Dat hadden alle networks gisteren. Helemaal Scheepsjongen van Bontekoe, de eerste boten zetten al koers richting Zuid-Afrika. Omvaren dus.

En dat is inflatoir, zal ik dan maar zeggen.

The epic traffic jam in the Suez Canal is costing the world billions of dollars. It’s going to be tough to come up with a single figure that covers everything. https://t.co/4rNymeLah4 — Bloomberg (@business) March 26, 2021

Eurocommercial Properties heeft cijfers en inkomen en winst per aandeel zijn zo veel beter dan wat ik als consensus heb, dat ik twijfel. Er is cash en stock dividend.



Intussen is ook Beter Bed door met een bescheiden update Q1: de winkels leden uiteraard onder de sluiting, maar daar is de omzet nu alweer normaal door afhalen (!) en internet draait prima:



De opening dan en ineens is all time high AEX 703,18 uit 2000 weer op schootsafstand:

Het is gewoon lente op het bord:

De rentes bevestigen de bullishe aandelen niet, ze neigen weer hoger.

U.S. stocks rebounded in a late-day rally and investors picked up beaten-down Apple and Tesla shares https://t.co/7fubte2ODE $AAPL $TSLA pic.twitter.com/FCQ0OKpWoU — Reuters Business (@ReutersBiz) March 25, 2021

Gansch het land haalt opgelucht adem?

Door de bijstelling van de jaar-op-jaargroei van het tweede, derde en vierde kwartaal van 2020 is ook de krimp van het bbp voor het jaar 2020 aangepast: van 3,8 naar 3,7 procent. https://t.co/tmY9cIKmIG pic.twitter.com/xBkCSzpZcu — CBS (@statistiekcbs) March 26, 2021

Nog een:

Het conjunctuurbeeld volgens de Conjunctuurklok van het CBS is in maart minder negatief dan een maand eerder.https://t.co/Y0HCqDLA1O pic.twitter.com/3rdeoY9OvC — CBS (@statistiekcbs) March 26, 2021

Dat zat er in, het is al weer old school om Kaap de Goede Hoop heen varen, want het kan dus weken duren...

Suez blockage sets shipping rates racing, oil and gas tankers diverted away https://t.co/h7lod0oYpl pic.twitter.com/wrCqK8rIyl — Reuters Business (@ReutersBiz) March 26, 2021

Daar gaan we:

We're starting to see disruption warnings because of the Suez Canal situation



- Caterpillar is expecting a delay of a week or more for equipment into Europe

- Singapore's transport minister warns of supply disruptions

- And then there's COFFEE BEANShttps://t.co/5GwzOCpydj — Tracy Alloway (@tracyalloway) March 25, 2021

Alweer?

The CEOs of Facebook, Google and Twitter were grilled by lawmakers on everything from their role in the Capitol riots, to the proliferation of misinformation on COVID-19 and vaccines, to concerns about the impact of social media on children. More here: https://t.co/MWWYdjBHkh pic.twitter.com/yZz5hSpUVY — Reuters Business (@ReutersBiz) March 26, 2021

Dit is interessant en écht nieuw:

Exclusive: Robinhood is building a platform to 'democratize' initial public offerings, allowing users to snap up shares alongside Wall Street funds https://t.co/hRB3MIRUeI https://t.co/hRB3MIRUeI — Reuters Business (@ReutersBiz) March 25, 2021

Het is 2021...

A Cathie Wood ETF has bought into a Serena Williams-backed SPAC https://t.co/qQQil6ZpSy — Bloomberg Markets (@markets) March 26, 2021

Veel plezier en succes vandaag.