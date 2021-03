TA: Energie blaast stoom af

Bericht delen via:

Zowel de olieprijs als Shell hebben recent wat stoom afgeblazen, waardoor de druk van de ketel is. Beide moeten een technische barrière slechten om potentieel vrij te maken.

In het afgelopen maanden is de opmars van de olieprijs enkele keren vastgelopen op de top van 10 januari 2020 rond de weerstand van $70,24. Ook recent is de olieprijs flink teruggevallen.

Na een intraday high rond $70,75 op 8 maart, is de prijs van een vat Brent olie naar een low van $60,49 (de bodem van 23 maart) gezakt. Dat komt neer op een correctie van ruim 15%.

Technisch heeft de energieprijs dus wat stoom afgeblazen. Ik heb hier al eerder op de zware weerstand in de olieprijs gewezen.

Druk is van de ketel

De recente daling heeft in het technische lange-termijn beeld van ruwe olie nog geen gevolgen gehad. De lange-termijn uptrend is nog volledig intact.

Belangrijk is wel dat de eerste steun van $60,49 weet stand te houden. Op de korte termijn heeft de recente dip wel wat druk van de ketel gehaald. Hierdoor lijkt de olieprijs rijp om opnieuw de technische horde rond $70,24 uit te dagen.

In het kielzog van de olieprijs heeft ook onze blue chip Royal Dutch wat koerswinst teruggegeven. Na een imposante run van ruim 80% in de afgelopen vijf maanden (op 2 oktober noteerde Shell een intraday low van €10,10) is de koers onlangs met ruim 10% gezakt.

Technisch is er in het koersverloop tussen olie en Shell dus wel een correlatie. Ik heb al eerder aangegeven dat beleggen in RDS met een achtbaansrit vergeleken kan worden.

Deze keer bekijk ik het koersverloop van de olieprijs, alsmede de technische ontwikkeling van Royal Dutch Shell.

Voor beide geldt dat er een dijk van weerstand overwonnen moet worden, alvorens er weer kansen komen. De olieprijs moet over de technische barrière rond $70,24 springen. Shell heeft de horde rond €18,57 (gevormd op 2 april 2020) boven zich. Maar eerst de AEX-index.

AEX korte termijn

De Nederlandse beurs is donderdag intraday getroffen door een stevig rondje verkopers. Na een hoogste punt, vlak na de opening, rond 686,48 punten is de beurs met bijna 10 punten gedaald.

Op het laagste punt van de dag noteerde de AEX rond 677,33 punten. Het uiteindelijke verlies van -0,11% op een slotstand van 685,33 punten viel dus mee.

Wat voor de korte termijn technisch van belang is dat de ultrakorte termijn steun rond 675,50 punten niet in gevaar is geweest. Hier lijkt zich een nieuwe hogere bodem af te tekenen, op de grafiek afgebakend met de blauwe lijn.

Brent

De olieprijs is afgeketst op de weerstand $70,24 (de top van 10 januari 2020). De stijgende trend krijgt enkel een nieuwe impuls indien deze laatste top wordt gebroken. In dat geval mogen we verdere koersstijgingen tegemoet zien.

Na een uitbraak boven$ 70,24 wordt $86,74 het volgende opwaartse koersdoel.

Let goed op de steun van $60,49 (de bodem van 23 maart), want een doorbraak en slotstand eronder zal een nieuwe verzwakking signaleren.









Shell

Royal Dutch Shell stuitte onlangs op de horde rond €18,57 (gevormd op 2 april 2020). Vraag naar Royal Dutch Shell blijft aanwezig, omdat nog steeds hogere koersbodems worden gevormd.

Indien Royal Dutch Shell de weerstand €18,57 weet te breken, verbetert het technische plaatje weer en wordt €27,48 het volgende opwaartse koersdoel.

De steun bevindt zich rond €14,08 (de bodem van 25 december 2020).

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) draait weer opwaarts. Dit suggereert dat Royal Dutch Shell beter gaat presteren dan de rest van de markt.