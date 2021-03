Suez brengt fantasie in Boskalis

Dat schip een zetje geven is een eenmalige klus, waarvoor, als het lukt, Boskalis zeker een leuke rekening stuurt. De fantasie is nu dat er een mooie vervolgopdracht aan zit te komen, want de Egyptische regering krabt zich momenteel natuurlijk ook even achter de oren. Dit wil je niet nog een keer.

Boskalis heeft een tijdje geleden een tweede Suezkanaal gegraven aan de Noordkant. Het vastzittende schip is aan de zuidkant vastgelopen. Ik kan me voorstellen dat de Egyptische regering denkt, mss moeten we daar ook maar wat aan doen. — Corné van Zeijl (@beursanalist) March 25, 2021

Deze foto pik ik gewoon van Wikipedia, dat een apart artikel heeft over dit Tweede Suezkanaal. Een consortium waar onder meer ook Boskalis in zat, legde dit een jaar of zes geleden in no time aan. Wie weet komt er een opdracht om het kanaal helemaal door te trekken.

Verkeerde zuinigheid dat ze dat tweede kanaal niet meteen hebben doorgetrokken, zou oma zeggen. Goed te zien op Google Maps.

Oh wacht, Kapitein Peter van Boskalis legt uit. Boeiend.