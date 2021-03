Tracker Tips: Een monetaire ETF

Trackers zijn er in alle soorten en maten. Dat is te danken aan de creativiteit van de industrie, de dynamiek van de ETF-evolutie en vanzelfsprekend aan het matchen van vraag en aanbod. Het wereldwijde fondsenpalet is inmiddels indrukwekkend en zeer divers te noemen.

Ik wil in deze column aandacht besteden aan een fictieve ETF, die vermoedelijk nooit het groene licht gaat krijgen voor introductie, maar wel interessant zou kunnen zijn als alternatieve belegging.

Centrale banken

Centrale banken heb je over de hele wereld en ze spelen een cruciale rol in het monetaire beleid van een land of continent, zoals het bevorderen van het betalingsverkeer en het bewaken van prijsstabiliteit.

De bekendste centrale banken in de wereld zijn de Amerikaanse Federal Reserve (Fed) en de Europese Centrale Bank (ECB). Maar ook in ons land heb je een centrale bank, bekend als De Nederlandsche Bank (DNB).

Sommige van die centrale banken hebben zelfs een beursnotering. In Zwitserland kan je op de beurs handelen in de Schweizerische Nationalbank, België heeft Banque Nationale de Belgique, maar ook in bijvoorbeeld Canada, Japan of India kan je beleggen in gelijksoortige aandelen.

Monetaire ETF

Stel dat je een ETF zou samenstellen op het vlak van centrale banken, hoe zou die eruit kunnen zien en wat zou het historische rendement zijn geweest?

Op basis van bovenstaande vijfjarige grafiek van deze vijf centrale banken is het gemiddelde rendement middels een gelijkgewogen mand ongeveer 24 procent op jaarbasis. Dat is niet slecht naar mijn mening, maar in dit geval bestaat de denkbeeldige tracker slechts uit vijf namen en is daardoor ongeschikt als een volwaardige ETF. Bovendien is het rendement grotendeels toe te schrijven aan de centrale bank van Zwitserland.

Beleggingsbeleid

Centrale banken zijn de laatste jaren zeer actueel in het nieuws en zijn vooral bekend door het opkopen van obligaties in de primaire en secundaire markt. De balans van de ECB is inmiddels opgepompt tot een recordhoogte van €7162 miljard, gelijk aan 71,8% van het bruto nationaal product van de eurozone.

Maar centrale banken beleggen ook in aandelen en gerelateerde ETF’s. De Bank of Japan is een ware opkoopkampioen en heeft het afgelopen decennium voor tientallen biljoenen yen aan ETF’s in de Nikkei 225-index gekocht. Inmiddels is ruim 5% van de marktwaarde van de grootste beursgenoteerde Japanse ondernemingen indirect in handen van de centrale bank.

Ook de Schweizerische Nationalbank is een meester in aandelenbeleggingen. Onderstaande tabel geeft de Top 20-beleggingen van de Zwitserse centrale bank weer per ultimo vorig jaar.

Zo te zien kunnen we daar nog een hoop van leren. Voor degene die geïnteresseerd is in alle beleggingen van SNB eind 2020 heb ik een overzicht ingesloten via deze link.

Alternatieve belegging

Vanwege de belangrijke rol die centrale banken spelen, zijn ze niet echt te vergelijken met de commerciële banken die we kennen. Mijns inziens is een investering in centrale banken het beste te categoriseren als een alternatieve belegging: een beleggingsproduct waarvan het rendement niet een-op-een samenhangt met de koersontwikkelingen op traditionele obligatie- en aandelenmarkten.