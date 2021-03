Lauwe ontvangst CTP

Het is nog een beetje wennen misschien. Nieuwkomer CTP doet het precies op de uitgifteprijs van €14, als ik dit plaatje turf. De range was €13,50 - €16 en dan nu pompen op €14. Het valt wat tegen?

Column door: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

