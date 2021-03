BeursVandaag: Gedoe weer

Moet CEO Peter Berdowski van Boskalis soms zelf even langskomen, zijn jasje uitdoen en gaan douwen? Ja, dat schip ligt nog dwars in het Suezkanaal, helaas. De VS herhaalt het dreigement om Chinese technologie van zijn beurzen te verwijderen en aandelen miezeren wat.

Er is veel te doen voorbeurs, ik loop er snel langs. Welkom en veel succes logistieke vastgoedinvesteerder CTP in Amsterdam, dat een waarde van €5,6 miljard zoekt. Het aandeel debuteert om 09:00 uur à €14 per aandeel op het Damrak.



Intussen tussen Leiden en Mechelen, is er iemand echt verbaasd? CEO Onno van der Stolpe van Galapagos draagt een aantal van zijn taken over.

DPA heeft teleurstellende cijfers, want het haalt de omzetconsensus van €142 miljoen niet en passeert het dividend over 2020.



Heb ik voor de liefhebbers nog een Buy the Dip-tip, de Shanghai Composite staat op ruim -10%. De Amerikaanse midkap Russell 2000 doet dat ook bijna met -9,6% en de Nasdaq 100 staat alweer op -7,8% van haar intradagtop.



Het wordt een lange dag, want mede namens alle andere sprekers en organisatoren - met collega Niels Koerts ga ik aandelen noemen - heet ik u van harte welkom en hoop ik u vanavond te zien:

De opening na een slecht rondje Wall Street - beter gezegd, technologie was weer de gebeten hond - houdt niet over:



Marktbreed valt vooral de dollarstijging op, Azië valt mee en vooral olie is momenteel volatiel. Bitcoin staat -4,5%, heeft Elon Musk soms nog niet getwitterd vandaag?



De rentes bekennen nog geen kleur. De korte opgaande trend is intact, maar de vaart is er wel (even?) uit:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren:

07:58 Na H&M ook Nike onder vuur in China om boycot katoen uit Xinjiang

07:50 Bouwonderneming Ballast Nedam kijkt naar mogelijke overnames

07:23 Xiaomi en Tencent zakken op beurs in Hongkong

07:00 Rabobank biedt verkopers bol.com mogelijkheid tot snelle lening

05:00 'Kleine verbouwingen vooral betaald met spaargeld'

00:01 Minder goederenimport Nederland vanuit Afrika in 2020

24 mrt Topman Galapagos doet stapje terug

24 mrt Miljoenenclaim dreigt voor eigenaar vastgelopen schip Suezkanaal

24 mrt Techsector onderuit op Wall Street, olieprijs maakt sprong

24 mrt Zorgen over bevoorrading door blokkade Suezkanaal

24 mrt Tien sleepboten proberen schip in Suezkanaal vlot te trekken

24 mrt Al duizenden aanmeldingen voor proefvakantie naar Rhodos

24 mrt Energieconcern RWE investeert miljarden in Brits windpark op zee

24 mrt Autoconcern GM legt productie in VS langer stil om chiptekort

24 mrt 'Ondernemingen en overheden onderschatten start-ups nog steeds'

24 mrt Chipfondsen omhoog in AEX-index door miljardeninvestering Intel

Analistenadvies:

Aegon: naar €5 van €3,80 (buy) - Berenberg

De AFM meldt deze shorts:

De agenda met de ECB en een andere uitzender die wel dividend betaalt:

08:00 DPA Q4-cijfers

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen apr -11,8

09:00 Beursgang CTP

09:00 Randstad notering ex-dividend €1,62

10:30 ECB-voorzitter Christine Lagarde spreekt

13:30 VS BBP Q4 (herziend) +4,1% QoQ

14:30 VS wekelijkse jobless claims

18:00 Brill jaarcijfers

En dan nog even dit

De terugblik:

The S&P 500 slid for a second straight session with shares in Apple, Tesla and Facebook all declining. More here: https://t.co/4Wi2WtnNPV pic.twitter.com/uCVM7oqx8z — Reuters Business (@ReutersBiz) March 25, 2021

Ding ligt nog steeds vast. Hup Boskalis!

WATCH: The Suez Canal is one of the world's busiest shipping lanes. Here's an explainer on the importance of the man-made channel connecting Europe and Asia pic.twitter.com/zozhqzlftD — Reuters Business (@ReutersBiz) March 25, 2021

Voor de meeschrijvers. De speedboat van onze koning zie ik er niet zo gauw tussen, dat valt dan weer mee.

Tencent -3,7%, dat belooft weinig goeds voor Prosus?

Tech giants from Tencent to Alibaba fell after U.S. regulators revived threats to toss China’s largest corporations off U.S. exchanges https://t.co/f7SYglnt24 pic.twitter.com/dumA2VAj0I — Bloomberg Markets (@markets) March 25, 2021

Dat worden winstwaarschuwingen en inflatie? Het chip-tekort doet zich steeds meer voelen. Xiaomi doet -4,4%:

Phone maker Xiaomi flags rising costs of chips, shares fall https://t.co/r4Yfaj97ru pic.twitter.com/R3l6uE1ojv — Reuters Business (@ReutersBiz) March 25, 2021

Nog een keer dan, omdat onze chippers zo goed reageerden:

WATCH: Intel's new CEO Pat Gelsinger plans to spend as much as $20 billion to build two chip plants in Arizona and open up its factories to outside customers https://t.co/XQZPMIlZyD pic.twitter.com/tEOuFhteOO — Reuters Business (@ReutersBiz) March 25, 2021

Oeps:

De Chicago Board of Options Exchange dus:

Cboe is buying Chi-X Asia Pacific to expand into Japan and Australia w @MsNabilaAhmed https://t.co/opk9hiwzEe via @markets — Joanna Ossinger (@ossingerj) March 25, 2021

Wat is dit?

Amsterdam bet its post-Covid recovery on 'doughnut' economics — More cities are now following suit https://t.co/PwoK96CTlz — CNBC (@CNBC) March 25, 2021

Veel plezier en succes vandaag.